L’Alessandria cincischia, la Pistoiese pareggia

Pistoia (Pistoiese 0 – Alessandria 0) – Ancora un pareggio per l’Alessandria. A Pistoia ieri sera, decima di andata del campionato di serie C girone A, l’undici di D’Agostino non va oltre lo 0-0 al termine di una prestazione né brillante né convincente. Una brutta partita insomma, che evidenzia ancora una volta i grossi limiti offensivi dell’undici mandrogno, decisamente sterile in fase avanzata.

D’Agostino nel tandem d’attacco sceglie Talamo al posto dello squalificato De Luca. A centrocampo fuori Gazzi sostituito da Gatto al centro con Bellazzini mezzala sinistra, in difesa Gjura per Sbampato.

La cronaca racconta della prima occasione grigia arrivata sui piedi di Sartore al 16’, tiro in porta dell’attaccante da posizione defilata ma Meli para.

Il possesso palla è di marca piemontese ma gli affondi più pericolosi sono dei toscani. Al 24′, infatti, è Latte Lath a provarci con un tiro dai 20 metri diretto all’incrocio, parabola arcuata svenatata dall’intervento in tuffo di Cucchietti (nella grafica di Tarantini). Al 29′ Santini va via sulla destra, palla rasoterra in mezzo allontanata da Regoli.

Non succede, nel primo tempo, poi più nulla di rilevante.

Nella ripresa Alessandria più propositiva anche se la Pistoiese, nella propria area, non corre particolari pericoli.

Al 71′ doppio cambio tra i Grigi: dentro Gazzi e Rocco, fuori Maltese e un deludente Talamo.

All’82’ forti proteste in casa arancione per una presunta trattenuta in area di Gazzi su Rovini, l’arbitro lascia correre.

Negli ultimi minuti la Pistoiese spinge sull’acceleratore ma Cucchietti resta praticamente inattivo. All’89’ squillo dell’Alessandria con Sartore pericoloso in area arancione, sventa in qualche modo in uscita Meli.

Dopo 4’ di recupero finisce il match, rimasto a reti inviolate. E, per quel poco che si è visto in campo, è giusto così.

Pistoiese (3-4-1-2): Meli; El Kaouaki, Ceccarelli, Muscat (32’st Terigi); Regoli, Luperini,Picchi, Cagnano; Fanucchi (32’st Vitiello); Rovini (38’st Forte), Latte Lath (38’st Cellini). A disp.: Crisanto, Dossena, Tartaglione, Sallustro, Dosio, Cerretelli, Pagnini, Forte, Lllamas. All.: Asta

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Gjura, Prestia, Agostinone; Sartore, Gatto, Maltese (26’st Gazzi), Bellazzini, Badab; Santini. Talamo (26’st Rocco) A disp.: Pop, Sessa, Zogkos, Delvino, Scatolini, Gerace, Sbampato, Fissore, Usel, Cottarelli, All.:D’Agostino

Arbitro: Monaldi di Macerata

Ammoniti: Gatto, Cagnano, Vitiello, Santini

Spettatori: 650 circa.