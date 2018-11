Donna di 74 anni si toglie la vita gettandosi dalla finestra

Alessandria – Non c’è stato nulla da fare per una donna di 74 anni che, questa mattina intorno alle 6.30, in via Maria Bensi, nel quartiere Cristo, s’è gettata dal terzo piano della sua abitazione.

L’impatto con l’asfalto è stato fatale e la donna è morta sul colpo.

A dare l’allarme una vicina di casa dopo aver visto il corpo della signora riverso nel cortile del condominio.

La Polizia è intervenuta immediatamente insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Al momento non sono ancora state rese note le generalità. Le indagini sono in corso ma, dalle prime sommarie informazioni, potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. L’abitazione era chiusa dall’interno.