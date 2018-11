Ad Alessandria quasi un giovane su due è senza lavoro, ma con la fantasia si risolverà tutto

di Andrea Rovere – “Alessandria è una comoda poltrona: ti siedi e ti addormenti. È un bel posto se solo ti accontenti”.

Sono parole dello storico alessandrino Claudio Zarri, dalle quali è tratto anche il titolo di un libro dell’ormai lontano 1997.

Parole certo significative; ispirate, potremmo dire. E che tuttavia, di questi tempi, potrebbero far storcere il naso in più di un’occasione.

Perché se è vero infatti che ad Alessandria tocchi ancora accontentarsi, come del resto sa per esperienza chi è cresciuto in provincia, si può ben credere che molti avrebbero però qualche difficoltà nell’associarla oggi ad una comoda poltrona.

Insomma, diciamolo pure: a star seduti su questa poltrona, e da un bel po’, capita facilmente di sentir le molle sotto il sedere. Perché si tratta di una poltrona consunta, malandata. Una poltrona dove in molti non stanno più comodi per nulla; eppure vi sono inchiodati.

I numeri sono spietati

Del resto, i dati parlano chiaro: al termine del 2017, il tasso di disoccupazione giovanile nell’alessandrino si attestava intorno al 46,2%, e la provincia risultava 83ª su 110.

Quella di Alessandria è inoltre fra le province che, sempre nel 2017, hanno peggiorato maggiormente la loro posizione nell’indice sintetico di efficienza e innovazione del mercato del lavoro. Le variabili prese in considerazione dallo studio sono cinque: tasso d’occupazione, tasso di non NEET (ovvero i giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione), rapporto tassi d’occupazione femminile e maschile, quota di occupati con alte qualifiche, quota con contratti standard.

E per quanto riguarda l’anno corrente?

Di variazioni sembrano essercene poche, e i segnali positivi sono tuttavia troppo timidi per far sperare in un decisivo cambio di marcia.

La gabbia europea non aiuta

Ma se è pur vero che vi sia moltissimo da lavorare sul territorio, e che questo competa alle amministrazioni locali, lo è altrettanto il fatto che alcuni dei presupposti determinanti per sbloccare la situazione vadano ricercati a livello macro, quindi nelle strategie del governo per rimettere in moto il Paese, e nelle opportunità derivanti da un possibile riassetto dell’Unione Europea in direzione di una maggiore autonomia degli Stati membri entro i confini nazionali.

Perché ormai l’abbiamo capito, e anche chi non lo vorrebbe mai ammettere fatica a negarlo: questa benedetta UE, così com’è, non funziona.

Chi la sostiene a priori, continuando a ripetere che il centralismo europeo ci difende dai nazionalismi, dai conflitti di tipo novecentesco, dall’irrilevanza in termini geopolitici e via favoleggiando, o è ormai del tutto privo di senso della realtà, o è in malafede, poiché è chiaro stia avvenendo esattamente l’opposto. Gli attriti fra paesi aumentano, il livello di cooperazione fra stati è per molti aspetti ridotto all’osso, e in generale quella che chiamiamo “Europa Unita”, unita lo è sempre di meno.

Si può stare insieme preservando le proprie identità

Significa allora che di stare insieme, armonizzando fra loro le diversità ed arricchendosi vicendevolmente, i popoli europei non siano proprio in grado?

In realtà, tutto ciò potrebbe avvenire eccome, ma mutando radicalmente l’impostazione e per alcuni versi gli stessi obiettivi del progetto unionista.

Così congegnato, e in buona parte sin dalle origini, questo progetto è in realtà una bomba ad orologeria che, se non sarà disinnescata in tempo, rischia di deflagrare restituendoci scenari ben poco auspicabili.

Anzitutto, bisognerebbe capire una buona volta che un tale progetto d’integrazione non possa essere compiuto attraverso le forzature a cui i burocrati di Bruxelles, e i loro sodali sparsi nei parlamenti dei vari stati membri, hanno inteso assoggettare popolazioni che nel corso della storia si sono trovate a versare sangue e lacrime per dar vita ad entità nazionali coerenti e specifiche; entità le quali, al di là della retorica con cui è stata nutrita la cosiddetta “Erasmus generation”, rappresentano un qualcosa di sostanziale essendo scaturite il più delle volte da una forte volontà popolare che le ha rese espressione di culture particolari, di lingue e tradizioni tramandate nei secoli e che oggi si vorrebbe veder sopravvivere solo come folclore per turisti, poiché stare alle regole del gioco presuppone l’aver introiettato quella tendenza omologatrice che dovrebbe farci sentire tutti un po’ meno italiani, francesi o spagnoli, e molto più europei.

Alessandria rischia di implodere

Ma la vita non si vive sulla carta, e ignorare volutamente certe verità continuando a spingere nella direzione attuale, non può che scatenare reazioni di rigetto imprevedibili nei loro sviluppi.

Da tale punto di vista, Alessandria è sicuramente una città a rischio, poiché la sensazione da queste parti è talvolta di essere lontani, non solo dall’Europa, ma per certi versi dall’Italia stessa, e non è possibile prevedere quanto la popolazione reggerà all’assenza di risposte adeguate da parte della politica.

Dai palazzi di Bruxelles a Montecitorio, giù fino alle amministrazioni di comuni come il nostro, la mancanza di volontà a comprendere e ad accogliere le istanze popolari più diffuse ed urgenti è una spada di Damocle che incombe sulla stessa UE, considerato che se il malcontento generale dovesse crescere ancora si rischierebbe di dare pieno avvio a processi in grado di provocarne l’implosione.

È chiaro allora che operare in virtù di un affrancamento da quella mistica dell’Euro e dell’austerity che ha prodotto molti più problemi che vantaggi nel Belpaese, sia ad oggi di primaria importanza. Non è più possibile tirare dritto facendo finta di nulla.

Certe teorie hanno ormai una parvenza fortemente ideologica e ben poco razionale; si presentano come scientifiche quando, in realtà, sembrano talvolta basarsi su forzature belle e buone.

I globalisti stanno distruggendo il tessuto industriale degli stati sovrani

Gli europeisti Un fatto che, del resto, non è sfuggito a chi di simili questioni si occupa da anni, come il Professor Giulio Sapelli.

Chi non lo conosce in qualità di economista e studioso, lo ricorderà forse come possibile Presidente del Consiglio su indicazione della compagine leghista nel periodo delle ultime consultazioni. Ovviamente la candidatura fu osteggiata, così come lo sarebbe poi stata quella di Paolo Savona a capo del ministero dell’economia; ma al di là della tecnica economica, alcune considerazioni del Professore ci danno pienamente idea di quanto sia soprattutto la politica a determinare le tendenze in vari comparti, non escluso quello economico.

Nella trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’Arena”, andata in onda lo scorso 27 maggio, così argomentava durante un confronto con Giuliano Cazzola (anch’egli economista): “Si è trattato di una lotta per l’egemonia, e quelli che sostengono le idee dell’amico Cazzola hanno vinto, hanno conquistato l’accademia, hanno conquistato le cattedre […]. Non c’è complotto, c’è stata solo una lotta culturale, e quelli come […] Cazzola hanno vinto; e naturalmente hanno anche governato […]: da Forza Italia a Monti, al PD… Avete governato e avete distrutto le basi industriali di questo Paese […]. Avete distrutto l’Italia e avete aumentato le disuguaglianze. Però avete vinto, avete il potere tecnocratico in Europa ed economico qui”.

I pennivendoli di regime

Poche parole ma dense di significato e di elementi di riflessione; primo fra tutti quello relativo alla lotta per l’egemonia che avrebbe visto primeggiare coloro le cui teorie sono propagandate dai maggiori media come le più assennate, come l’approccio dei “responsabili”, ovvero l’unico corretto, da opporsi a quello di chi invece responsabile si suppone non sia per nulla, e che magari è persino fatto oggetto di derisione quando non di ingiuria o di calunnia.

Tuttavia la verità, come parrebbe evidenziarsi dalle parole di Sapelli, è un’altra, e cioè che chi detiene l’egemonia culturale, nonché il potere tecnocratico in Europa ed economico qui in Italia sia in grado d’imporre una certa linea, non tanto per le virtù ad essa collegate, ma sostanzialmente perché ha la forza per farlo; perché è detentore del potere; e dal momento che è detentore del potere, il mondo giornalistico, accademico e l’industria culturale in genere fanno a gara per servirlo, organizzati in modo da diventarne i più fidi scudieri attraverso un’opera di persuasione capillare ed efficacissima.

E per renderci conto dell’efficacia di tale armamentario propagandistico, basti solo pensare a quanti strenui difensori abbiano ancora aberrazioni come il pareggio di bilancio o certi “neoclassicismi economici” in un paese che, nell’attuale congiuntura, necessiterebbe disperatamente di politiche economiche di stampo keynesiano.

Lo Stato non può essere un’azienda

Volendo, si potrebbe obiettare che l’attuale governo sia meno affine a certi indirizzi ideologici, e si presterebbe, almeno in teoria, ad operare diversamente. Ma una simile obiezione sarebbe piuttosto ingenua, poiché gli apparati più potenti e strutturati a livello europeo e italiano, quindi anche buona parte di quelli culturali ed informativi, sono ancora nelle mani di chi da anni detiene l’egemonia e che oggi scalpita per non perderla. Non è certo un caso il bombardamento da più fronti a cui viene sottoposto quotidianamente l’esecutivo giallo-verde, arrivato nei giorni scorsi ad essere accusato perfino di avere responsabilità in termini di mancata crescita quando si tratta di un esecutivo entrato in carica pochi mesi fa e la cui manovra economica non è ancora nemmeno stata approvata.

Polemiche del tutto strumentali e che, al di là delle capacità o meno di questo governo, intenderebbero far riconquistare un po’ di consenso a chi ha mutato lo Stato italiano in una sorta di azienda.

Se ci si presta attenzione, è infatti piuttosto semplice rendersi conto che il lessico aziendale sia entrato prepotentemente nelle istituzioni ormai da diversi anni, addirittura in quella scolastica, dove il Signor Preside è ora il Dirigente, dove si parla di debiti e crediti formativi, e dove in sostanza gli studenti sono utenti (o clienti).

Ma in uno Stato che appunto viene meno a se stesso, facendosi azienda, tutto ciò non deve stupire; mentre a stupire dovrebbe essere l’accettazione disinvolta dei tanti che, pur cianciando di “Costituzione più bella del mondo”, dimenticano poi all’occorrenza che i tre elementi costitutivi di uno Stato propriamente detto siano popolo, territorio e potere d’imperio, cioè la sovranità. Anche in termini monetari, bene inteso.

Bisogna battere moneta per battere la crisi

Uno Stato che non stampa moneta, non è più uno Stato. E l’Italia, evidentemente, di essere uno Stato ha smesso ormai da un pezzo.

Il Giappone, che uno Stato – e che stato – lo è ancora, in caso di calamità naturali stampa moneta e ricostruisce. Perché uno Stato sovrano, che dispone dunque di una banca centrale, all’occorrenza fa deficit senza che nessuno si stracci le vesti, e senza che ciò comporti rischi folli per il Paese.

Il debito pubblico giapponese ammonta all’incirca a 8000 miliardi di Euro, che equivale al quadruplo di quello italiano.

Ma c’è un dettaglio che fa la differenza: di quel debito astronomico, il 90% è detenuto da soggetti residenti: banca centrale, banche, assicurazioni, fondi pensione eccetera.

E questo è possibile in un paese che controlla l’emissione del credito (che ha quindi una banca centrale) e in cui sia stato favorito lo sviluppo dell’apparato industriale nazionale, specie per quanto concerne i settori strategici, invece della svendita dello stesso ad aziende estere.

Il punto è allora che qui ci si trova a doversi confrontare quotidianamente con un’anomalia spacciata per normalità, e che ci si debba regolare di conseguenza.

Alessandria non fa certo eccezione

E cosa significa regolarsi di conseguenza in una realtà come quella alessandrina, dove gli enti amministrativi non possono operare pienamente come tali ma sono anch’essi delle aziende e per di più in crisi nera?

Come al solito, tocca ingegnarsi, poiché vivendo l’anomalia appena tratteggiata, e non potendo quindi attingere a risorse statali, si rende necessario battere altre vie; una delle quali potrebbe essere il coinvolgimento di aziende private e banche sulla base di un progetto concreto di sviluppo del territorio.

Il punto è far sì di attrarre investitori producendo ricchezza in loco. I soldi devono restare qui, non semplicemente transitare per poi finire altrove.

Del resto, Alessandria si trova in una posizione strategica a più livelli, e non sarebbe certo strano pensare ad un consorzio di aziende, locali e non, coinvolte in un piano d’implementazione del sistema trasporti e logistico della provincia.

Pensiamo ad esempio alla nostra stazione ferroviaria, già ampiamente predisposta a gestire un traffico molto superiore a quello odierno; ai vantaggi di un’efficiente rete di stoccaggio e trasporto su gomma, così da sfruttare al massimo la vocazione alessandrina a farsi crocevia di merci e persone in movimento verso i porti liguri, il nord Italia, e ovviamente Francia, Svizzera e Germania (altro che Terzo Valico); per non parlare poi delle opportunità che offrirebbe la realizzazione di un aeroporto adibito allo smistamento merci: se pensiamo ai dirigibili di ultima generazione, alimentati ad elio, che possono trasportare anche 200 o più autoveicoli, non è difficile immaginare cosa vi si potrebbe sviluppare attorno, quali processi si metterebbero in moto e la mole di posti di lavoro che si verrebbero a creare.

La fantasia delle idee salverà Alessandria

Insomma, il potenziale esiste. Ma va ovviamente sfruttato attraverso politiche illuminate, determinazione e quel pizzico di follia proprio a visionari del calibro di Adriano Olivetti, tanto per restare qui in Piemonte.

Sì, quel guizzo in più è fondamentale, poiché Alessandria, per riaversi dal suo torpore, necessita di un sogno. Gli alessandrini devono tornare a sognare. E sognare, in questo caso, significa soprattutto osare; rendersi conto che pensare in grande sia possibile, e che un futuro a tinte brillanti è lì tutto da scrivere.

Del resto, una base già esiste, ed è il Piano Strategico di cui abbiamo già trattato.

L’elaborato di Valerio Malvezzi contiene infatti molti spunti ed elementi da cui si potrebbe partire per cominciare a lavorare in concreto, avviando un processo che attraverso l’azione sinergica degli enti comunali e provinciali, di aziende e di istituti di credito selezionati ad hoc, consentirebbe d’interrompere quel circolo vizioso in atto da anni per sostituirlo con uno virtuoso, fonte di vantaggi per tutti i soggetti coinvolti.

Ma come ribadito anche dallo stesso Malvezzi, serve anzitutto la volontà politica a trovare soluzioni creative e il coraggio necessario a prendere determinate decisioni.

Le idee ci sono. Si apra un tavolo di confronto fra istituzioni e società civile, si discuta, e ci si metta finalmente al lavoro.

Alessandria se lo merita. Così come gli alessandrini si meritano una poltrona che, se tale dev’essere (ma Alessandria può ambire a ben altro), sia comoda per davvero.