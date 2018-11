Due BMW per Vito Reisoli

Prima prova su strada per Alessandria Oggi effettuata dal grande Vito Reisoli, Campione del Mondo costruttori con la Lancia Stratos nel 1976 in coppia con Mauro Pregliasco e, sempre con Pregliasco, Campione Italiano con l’Alfetta e Campione Europeo. Reisoli prova due BMW dall’anima diversa: un’ibrida (elettrica e termica) la 330 E, ed un Suv compatto come la X2 Xdrive. Entrambe dal dna Bmw, quindi scattanti e veloci, ma con vocazioni diverse: parca nei consumi la prima, pronta a qualsiasi percorso la seconda, senza rinunciare al confort ed alla grande qualità costruttiva tipici della casa bavarese.