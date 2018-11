Calcio minore: il Castellazzo vince e risale la classifica mentre in promozione l’Hsl Derthona si conferma capolista

Alessandria – Nel campionato di Eccellenza girone B, nona di andata, pesante sconfitta interna per il Calcio Derthona. I bianconeri hanno perso per 2-4 in casa contro il Benarzole perdendo, così, ulteriormente contatto dalla vetta, ora distante tre punti.

Bene il Castellazzo. I biancoverdi hanno vinto di misura fuori casa contro la Cheraschese attestandosi, così, in classifica a 10 punti, ancora in zona playout ma adesso con sicuramente maggiore fiducia nei propri mezzi.

In Promozione girone D, nona di andata, l’Hsl Derthona ha battuto per uno a zero la Valenzana Mado nel derby della provincia alessandrina e si conferma saldamente in testa alla classifica a 25 punti.

Bene anche l’Acqui, 1-0 in casa contro il San Mauro, mentre l’Arquatese ha ceduto le armi, fuori casa, al Cbs Scuola Calcio.

In Prima Categoria girone G, nona di andata, vittorie per le prime della classe Ovadese Silvanese, 2-0 sul terreno del Calliano, e Asca, 3-2 in casa contro la Castelnovese Castelnuovo.

Gli altri risultati: Canottieri Alessandria – Monferrato 2-3, Castelnuovo Belbo – Fulvius 1-2, San Giuliano Nuovo – Pozzolese 4-3, Savoia – Libarna 3-3, Spartak San Damiano – Felizzano 2-2, Tassarolo – Luese 1-2.

In Seconda Categoria girone I, ottava di andata, il pari della Viguzzolese fuori casa contro il Quargnento ha permesso l’aggancio in testa alla classifica da parte del Don Bosco Asti che in casa ha superato 4-2 il Valfenera.

Gli altri match: Buttiglierese – Cisterna d’Asti 0-1, Caresana – Casalnoceto 1-0, Don Bosco Alessandria – Molinese 5-1, Fortitudo – Solero 0-0, Mezzaluna – Pizzeria Muchacha 1-6.

Nel girone L, ottava di andata, stop per la Novese, fermata in casa per 2-1 dal Casalcermelli. Fermata sul 2-2 anche la capolista Sexadium, sul terreno della Pro Molare. Un pari che mantiene comunque la squadra di Sezzadio al primo posto a 20 punti, +1 sullo Spinetta Marengo vittorioso sul terreno della Frugarolese.

Le altre gare: Cassano – Deportivo Acqui 2-2, Cassine – G3 Real Novi 1-0, Garbagna – Capriatese 0-5, Vignolese – Mornese 2-3.

In Terza Categoria, settima di andata, vittoria per la capolista Boschese in casa contro Tiger Novi. Quattro gol che tengono i biancoverdi in testa alla classifica a 19 punti. Bene anche la diretta inseguitrice Ovada che fra le mura amiche ha battuto 6-3 la Valmilana.

Le altre gare: Audax Orione San Bernardino – Villaromagnano 0-4, Lerma – Serravallese 7-0, Sale – San Giuliano Vecchio 2-0, Sporting 2015 – Stazzano 2-3 e Sardigliano – Aurora 1-1.