Proseguono le ricerche del fungaiolo di 75 anni scomparso nel bosco

Bosio – Dopo quattro giorni di ricerche senza esito si teme ormai il peggio per la sorte di Saverio Tagliaferro, il fungaiolo di 75 anni residente a Genova Pegli che sabato pomeriggio si è smarrito in una zona impervia del Parco Capanne di Marcarolo dove si era recato per cercare funghi in compagnia di un amico. L’ultima traccia è stata individuata domenica pomeriggio, coil ritrovamento della sua auto e del cestino che il pensionato usava per raccogliere i funghi. L’ultimo avvistamento, invece, risalirebbe a sabato in località Costa Pancaldi, tra i laghi della Lavagnina e il monte Tugello.

L’allarme era stato dato nella serata di sabato dall’amico del Tagliaferro, preoccupato perché non l’aveva visto tornare all’auto dove si erano dati appuntamento per il rientro e per il fatto che non era rintracciabile in quanto il suo telefonino era rimasto a bordo della vettura. Da sabato sera sul posto sono impegnati nelle ricerche le unità cinofile unitamente ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alle Guardie Forestali, al Corpo Anticendi Boschivi e al Soccorso Alpino, oltre ad una squadra della Croce Rossa.