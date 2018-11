Cassa integrazione per un anno alla Pernigotti

Novi Ligure – La crisi della Pernigotti, brand dolciario di Novi Ligure con più di centocinauant’anni di storia, ha portato ad un’inevitabile conseguenza: i vertici aziendali, mercoledì pomeriggio, hanno annunciato “di aver presentato istanza di ammissione alla procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per 100 dipendenti nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2018 e il 2 dicembre 2019, a seguito della parziale cessazione dell’attività aziendale”.

Le cause di tale decisione, sempre secondo quanto emesso nel comunicato stampa diramato dall’azienda, risiedono “nella situazione di crisi che Pernigotti S.p.A. sta attraversando, determinata dal calo dei volumi di vendita e dal correlato decremento del fatturato che l’azienda non è riuscita a contrastare nonostante le azioni finora implementate a sostegno del business”.

Il piano annunciato dalla Società ieri alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU di Pernigotti, prevede interventi sia di carattere economico che di carattere organizzativo. I primi consisteranno nell’immediata cessazione di attività inefficienti che hanno finora impattato negativamente sul conto economico dell’azienda e sul fabbisogno finanziario di breve e medio periodo. La seconda tipologia di interventi riguarderà la riorganizzazione di alcune attività al fine di ottenere una maggiore efficienza e di conseguenza impatti positivi sia sul risultato economico che sui flussi di cassa”.

Nello specifico saranno ridefiniti alcuni aspetti come le iniziative commerciali, le attività amministrative e, come spiegato nel comunicato, “si procederà alla cessazione delle attività produttive presso lo stabilimento di Novi Ligure”.

Tuttavia, per garantire la salvaguardia di un marchio più che secolare, l’azienda continuerà nella distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e procederà all’individuazione di partner eccellenti a cui affidare la produzione dei propri articoli.

Per quanto concerne i cento dipendenti, sempre secondo quanto descritto nel comunicato, “l’azienda esplorerà e valuterà tutte le ipotesi, adoperandosi affinché il personale possa essere ricollocato presso aziende operanti nel medesimo settore o terzisti durante o al termine del periodo di CIGS, nel pieno rispetto della procedura”.