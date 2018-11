Le carte di credito spariranno presto: Facebook sfida le banche, da marzo si potrà pagare con Messenger e Whatsapp

di Giuliano Balestrieri (businessinsider) – Niente banca, per il momento, ma via libera a una piattaforma di pagamenti veloci in mobilità. Un progetto sulla falsariga di PayPal e dell’italiana Satispay e sul quale Facebook sta investendo parecchi soldi. Insomma, dove aver acquisito in Irlanda una licenza bancaria i piani di Mark Zuckerberg (nella foto) prendono forma. Prima di decidere se lanciare una vera e propria banca – ma d’altra parte anche Amazon sta frenando sui prestiti – Facebook realizzerà un proprio sistema di pagamento che debutterà in Europa entro il primo trimestre dell’anno prossimo.

In qualche modo Zuckerberg aveva anticipato il piano agli analisti durante la presentazione dei conti a luglio: “Abbiamo testato i pagamenti su WhatsApp in India. E’ uno strumento che fornisce alle persone un modo molto semplice per inviare denaro e contribuisce ad aumentare l’inclusione finanziaria. Tra le persone che lo hanno provato questo, il feedback è stato positivo a fronte di un forte utilizzo. Insomma, sono tutti segnali secondo cui ci sono un sacco di persone interessante a questo prodotto quando avremo il via libera delle autorità. Nel frattempo, abbiamo deciso di allargare il nostro obiettivo ad altri Paesi”.

A partire dall’anno prossimo, l’Europa sarà una terra di facile conquista. Dopo la direttiva Sepa che ha di fatto aperto il mercato dei pagamenti, lo scorso 13 gennaio i Paesi Ue hanno recepito la Psd2 (Payment service directive 2): un insieme di nuove regole da un lato aumentano la protezione dei consumatori quando pagano online, ma dall’altro promuovono lo sviluppo dei pagamenti in mobilità attraverso l’open banking (un sistema di comunicazioni bancarie aperte tra diversi soggetti). Inoltre, da settembre 2019 le banche saranno obbligate ad aprire i conti correnti dei loro clienti.

Tradotto: con un semplice click i clienti delle banche decideranno a quali informazioni del loro conto corrente potranno avere accesso le app preferite. Ed è proprio in un questa enorme fetta di mercato che vuole inserirsi Facebook che offrirebbe il servizio sia attraverso il profilo del social network (e quindi messenger), sia con il numero di Whatsapp. D’altra parte al netto di PayPal e dell’italiana Satispay che ha saputo costruirsi una solida fetta di mercato, il settore dei pagamenti in mobilità è estremamente parcellizzato: una campagna aggressiva di Facebook potrebbe quindi rivoluzionare il mercato.

Basti pensare che gli utenti del social sono oltre 2 miliardi: solo in Italia sono 31 milioni, senza dimenticare che il nostro Paese è uno di quelli dove il servizio di Whatsapp è più utilizzato. Come a dire che in Italia ci sono più “clienti” di Zuckerberg che correntisti. Tradotto: per le banche tradizionali è in arrivo una tempesta epocale.

D’altra parte, dopo il taglio delle commissioni interbancarie, l’unica cosa davvero redditizia per gli istituti di credito sono i dati dei clienti. L’Europa, però, ha abbattuto il monopolio con il risultato che le app potranno entrare in possesso delle uniche informazioni che ancora non avevano: quelle bancari. Un colpo mortale per il sistema perché Facebook&Co avranno accesso alle transazioni e alle abitudini dei correntisti e con la mole di dati già a loro disposizione potranno creare servizi tagliati su misura per il singolo utente. Accelerando la migrazione della clientela verso la nuova tecnologia.