Proseguono le ricerche dell’anziano fungaiolo genovese scomparso sabato pomeriggio nei boschi di Capanne di Marcarolo

Bosio – Sono ormai quattro giorni che non si hanno notizie su Salvatore Tagliafierro, il fungaiolo di 75 anni residente a Genova Pegli che si è perso nei boschi di Capanne di Marcarolo. La scomparsa risale al pomeriggio dello scorso sabato 3 novembre, a Bosio (AL) dopo che l’uomo, recatosi in quella località a bordo della propria autovettura con un amico per raccogliere dei funghi, dopo essersi separato da quest’ultimo poco dopo il suo arrivo sul posto, non ha più fatto ritorno nel punto in cui aveva parcheggiato l’auto. L’amico, non vedendolo tornare, ha dato l’allarme e sono state immediatamente attivate le ricerche. Tagliafierro potrebbe essersi perso e, quindi, potrebbe non essere stato più in grado di trovare l’auto. Potrebbe aver camminato molto, magari essersi ferito e non essere in grado di muoversi agevolmente. Le ricerche sono ancora in corso da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri Forestali e volontari di diverse associazioni. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112.