Arrestato spacciatore albanese

Acqui Terme – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NOR di Acqui hanno arrestato un diciannovenne albanese, Ortis Cela, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino che ieri sera aveva notato una macchina sospetta vicino ad un supermercato.

Giunte sul posto due pattuglie, gli agenti avevano notato due ragazzi albanesi all’interno della vettura che, all’apparenza, parevano normali clienti del supermercato.

L’atteggiamento sospetto di uno dei due, Ortis Cella, tuttavia, aveva spinto gli agenti ad effettuare ulteriori controlli. Il giovane risultava residente in una comunità per minori di Acqui ma, in base ad ulteriori accertamenti, i Carabinieri avevano scoperto un differente indirizzo di casa. Dopo essersi recati nell’abitazione del giovane, gli agenti hanno scoperto quasi 200 grammi di marijuana, di cui alcuni già suddivisi in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura.

Nell’abitazione dell’altro giovane è stata trovata una dose di cocaina. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Nei confronti del Cela, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del P.M., agli arresti domiciliari.