Gigi Moncalvo: ecco i risvolti noti e meno noti della fine del rapporto tra Salvini e la Isoardi

Finita la storia d’amore fra il vicepremier nonché ministro dell’Interno Matteo Salvini e la bella Elisa Isoardi, parte il gossip sulla loro relazione e spunta il nome di un terzo uomo, tale Andrea Spano, colui che avrebbe assunto come guardia del corpo da quasi dieci anni per difendersi da un presunto stalker. Ciò che colpisce è che la ex compagna del Ministro dell’Interni abbia assunto dieci anni fa una guardia del corpo con la pancetta e con più di sessant’anni, oltretutto con una condanna a tre anni di carcere per truffa. Misteri leghisti!