Morto Persegona, il patron dell’Outlet, emiliano di nascita, ma gaviese di adozione

Parma – È morto all’ospedale di Parma dov’era ricoverato dallo scorso 9 settembre per una caduta in bici provocata da un aneurisma, Tarcisio Persegona che avrebbe compiuto 80 anni domani, sabato. L’imprenditore emiliano era arrivato in Val Lemme alla fine degli Anni ’70, prima a Gavi e poi a Carrosio, la sua seconda patria dove aveva rilevato dalla famiglia Bruzzo l’ex jutificio, trasformato e ampliato per la Tre Colli, azienda che si occupa di costruzione e manutenzione di gasdotto e oleodotti. A cavallo dell’Appennino già allora le condotte abbondavano e Persegona, insieme al fratello Luigi, decise di stabilirsi in quel piccolo paese di 500 anime, pur mantenendo parte dell’attività a Fidenza, sua città natale. A Carrosio l’attività si è poi ampliata nel rammo edile delle costruzioni con la creazione della Nord Prefabbricati e l’oculata visione del boom dei centri commerciali. Nel 2000 l’inaugurazione della sua più grande impresa, l’Outlet di Serravalle. Il suo nome è però legato anche allo sport, in particolare al ciclismo, di cui era un grande appassionato. Persegona ha infatti scalato per circa 500 volte il passo del Gavia ed era grande amico di Francesco Moser. Tantissime le sponsorizzazioni di gare ed eventi legati alle due ruote. Ancora da fissare i funerali.