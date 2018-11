Secolo XIX: Luca Ubaldeschi verso la direzione

Novi Ligure – Luca Ubaldeschi, vice direttore vicario de La Stampa sta per essere nominato direttore del Secolo XIX di Genova al posto di Massimo Righi, che lascia l’incarico per motivi personali. Maurizo Molinari, direttore del quotidiano piemontese e direttore editoriale di Gedi News Network, ha deciso di rinunciare al suo braccio destro consapevole dell’importanza di avere un ottimo giornalista e fidato collaboratore alla testata genovese. La Stampa e Il Secolo lavorano infatti in stretta sinergia dal 2013, epoca della fusione Itedi e Sep.

Luca Ubaldeschi (nella foto col direttore de La Stampa Maurizio Molinari) , attualmente vice direttore vicario del quotidiano La Stampa, in precedenza è stato caporedattore centrale e responsabile della redazione di Milano.

Nato a Novi Ligure, che gli ha anche attribuito La Torre d’Oro, il più prestigioso premio cittadino, Luca Ubaldeschi, laureato in Scienze politiche s Genova, è un ottimo giornalista, che alle grandi doti professionali aggiunge quelle della signorilità, della pacatezza, della costante disponibilità e di una forte sensibilità. Nella carta stampata ha esordito scrivendo di cronaca e sport. Fra l’altro, è autore di un bel libro su Fausto Coppi. Modesto, dal 2014, è anche Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri.