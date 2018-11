Cacciatori al cinghiale sbagliano mira e colpiscono due volte la finestra di una casa

Stazzano – Una donna è finita al pronto soccorso dopo che persone identificate dai carabinieri avevano sparato due pallettoni da cinghiale contro una finestra della sua casa. Si tratta di Tiziana Marenco, dipendente dell’Asl di Novi Ligure che abita col marito in una casa situata nella zona dell’incrocio per Vargo e Sardigliano appena fuori dal bosco che è a poche centinaia di metri. E proprio dal bosco sarebbero stati sparati i due colpi di fucile passati a poca distanza da dove si trovava Tiziana che per questo ha rischiato di essere colpita. I carabinieri che svolgono le indagini dopo aver rinvenuto i proiettili, hanno immediatamente fermato la battuta al cinghiale, mentre nell’abitazione sono arrivati anche i carabinieri forestali di Stazzano. La padrona di casa per lo spavento è finita al pronto soccorso di Novi Ligure. Il responsabile della battuta al cinghiale si è subito scusato per l’accaduto. Evidentemente i cacciatori non hanno rispettato la distanza di sicurezza dalle case e la direzione di sparo. Il comando dei carabinieri di Novi Ligure conferma che sono stati identificati due cacciatori.