Hunter Killer è un film di genere azione, thriller del 2018, diretto da Donovan Marsh, con Gerard Butler e Gary Oldman. Uscita al cinema il 08 novembre 2018. Durata 121 minuti. Distribuito da Eagle Pictures. Hunter Killer, il film diretto da Donovan Marsh, segue la storia di Joe Glass(Gerard Butler), il giovane capitano di un sommergibile americano, che mentre è impegnato nella ricerca di un sottomarino statunitense in pericolo, scopre che un segreto colpo di stato russo è all’orizzonte, minacciando di distruggere l’ordine mondiale.

Con il suo equipaggio e l’intera nazione a rischio, il Capitano Glass deve mettere insieme una squadra speciale di Navy SEALs per recuperare il Presidente russo preso in ostaggio e infiltrarsi nelle acque nemiche per impedire la Terza Guerra Mondiale.

* DATA USCITA: 08 novembre 2018

* GENERE: Azione, Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Donovan Marsh

* ATTORI: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor, Michael Jibson

Megaplex Stardust Tortona

dal 8 novembre

SALA 2

da lunedì a venerdì 22:40

sabato e domenica 17:40 – 20:30

* PAESE: Cina, USA

* DURATA: 121 Min

* DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures