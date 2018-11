Il Casale si difende bene e pareggia contro un aggressivo Lavagna

Lavagna (Lavagnese 1 – Casale 1) – Ennesimo pareggio, e sono sette in nove gare, per il Casale che ancora una volta è raggiunto nell’ultima parte di gara dopo essere passato in vantaggio, ad inizio partita, grazie ad una rete di Cappai.

A Lavagna contro la Lavagnese, nona di andata del campionato di Serie D Girone A, i Nerostellati ottengono il sesto pareggio consecutivo che li mantiene sempre nella zona medio-bassa della classifica, ora a dieci punti in coabitazione con l’Arconatese.

Parte forte la Lavagnese che spinge subito sull’acceleratore ma è il Casale che passa in vantaggio, in modo un po’ fortunoso, al 7’: sulla conclusione di un calciatore piemontese la palla rimbalza sulla gamba di Tos e ricapita sui piedi di Cappai che da breve distanza castiga l’incolpevole Caruso.

La compagine ligure non demorde e riparte alla ricerca del pari, Purro all’8′ e Conti all’11’ hanno buone occasioni ma sono sfortunati, Al 15′ Oneto la mette in mezzo per Corsini che è anticipato di un soffio dal tempismo di Consol.

Al 43′ liguri vicini al gol con Oneto che incorna impegnando in una parata plastica il numero uno dei monferrini, Consol.

La seconda frazione riparte sulla falsariga della prima: Casale piuttosto timido, Lavagnese che gestisce maggiormente la palla.

Al 60′ Oneto si libera bene al limite, si spinge sul fondo e la mette in mezzo senza che vi sia alcun bianconero ad approfittarne.

Un minuto più tardi è Corsini a colpire il legno da distanza ravvicinata.

Al 71′, sponda Casale, Simone prova una delle pochissime conclusioni a rete senza impensierire Caruso.

Al 78’ la Lavagnese pareggia: Cirrincione sguscia tra le maglie nere del Casale e infilare Consol.

Nei minuti finali il Casale recrimina per un gol annullato ma l’arbitro Perri aveva già fischiato il fallo di Cardini su Caruso,

Al 96′ Di Pietro prova la conclusione con poca forza che si spegne in braccio a Consol.

Finisce 1-1 e mercoledì, nel turno infrasettimanale, i monferrini se la vedranno, al “Palli”, con la Folgore Caratese.

Lavagnese: Caruso, Casagrande, Queirolo, Avellino, Fonjock, Tos, Basso, Conti (74′ Di Pietro), Oneto (68′ Cirrincione), Corsini (78′ Saccà)(94′ Romanengo), Purro. A disposizione Nassano, Bacigalupo, Alluci, Ranieri, Gnecchi. All. Luca Tabbiani.

Casale: Consol, Fabbri, M’Hamsi, Simone, Villanova, Bettoni, Mazzucco (79′ Coccolo), Cardini (78′ Sadouk), Cappai (82′ Testardi), Marinai (88′ Buglio), Pavesi (94′ Cintoi). A disposizione Nikoci, Di Giovanni, Todisco, Vecchierelli. All. Francesco Buglio.

Gol: 7′ Cappai; 78′ Cirrincione.

Arbitro: Mario Perri di Roma.

Guardalinee: Gabrio Pulcinelli di Siena e Andrea Arnone di Empoli.

Ammoniti: Cirrincione (L-79′), De Souza (B-71′), Sana (B-78′), Caruso (L-83′).

Corner: 6 – 1.