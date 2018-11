L’Alessandria non osa e perde contro una coriacea Carrarese

Alessandria (Alessandria 2 – Carrarese 3) – Non ce l’ha fatta l’Alessandria contro la Carrarese, seconda forza del campionato e squadra con l’attacco più prolifico del Girone A della Serie C.

Oggi, domenica 11 novembre al “Moccagatta”, undicesima di andata del campionato, la compagine in maglia grigia è stata sconfitta per 3-2 al termine di un match nel complesso equilibrato ma coi toscani più concreti rispetto ai mandrogni nello sfruttare le occasioni.

D’Agostino conferma il 3-5-2 con Cucchietti in porta, in difesa Gjura, Prestia e Agostinone, a centrocampo Sartore, Gatti, Gazzo e Maltese, in avanti De Luca e Santini.

I toscani rispondono con un 4-2-3-1 con davanti il trio Valente, Coralli e Caccavallo a supporto di Tavano.

Subito un pericolo per la Carrarese al 2’: i toscani perdono palla ma De Luca per due volte non ne approfitta.

Il match, poi, tende a sedersi con le squadre che badano più a studiarsi che altro.

Al 34’ bravo il portiere dei Grigi, Cucchietti, sulla botta sicura di Caccavallo.

La prima frazione non fa registrare altri sussulti.

Nella ripresa, dopo alcuni minuti di nulla di fatto, arriva la rete della Carrarese: su perfetto assist di Coralli, Tavano, tutto solo davanti a Cucchietti, non sbaglia.

D’Agostino opera il primo cambio facendo entrare Bellazzin al posto di Maltese (57’). Successivamente entreranno Rocco per Sartore e Talamo per De Luca.

Al 62’ la rete del pari mandrogno: assisti di Gatto e Santini, a tu per tu con Borra, gonfia la rete.

L’esultanza grigia dura poco, però, perché al 70’ Bentivegna trova la rete del nuovo vantaggio gialloblu grazie ad una splendida punizione che non da scampo a Cucchietti.

Poi Valente, al 75’, approfitta di una fortunosa azione offensiva dei toscani per mettere a segno il gol del 3-1.

All’86’ la Carrarese va vicina al poker con Maccarone che colpisce il palo.

In pieno recupero, al 92’, l’Alessandria segna il gol della bandiera con Santini che sfrutta al meglio una punizione battuta dal limite dell’area.

Al triplice fischio del signor Robilotta di Sala Consilina, esulta la Carrarese, sempre più vicina alla cima della classifica mentre l’Alessandria resta ferma a metà della graduatoria.

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Gjura, Prestia, Agostinone; Sartore (32’st Rocco), Gatto, Gazzi, Maltese (11’st Bellazzini), Badan; De Luca (32’st Talamo), Santini. A disp.: Pop, Scatolini, Zogos, Delvino, Sbampato, Cottarelli, Sessa, Gerace. All. D’Agostino.

Carrarese (4-2-3-1): Borra, Rosaia, Ricci L., Karkalis, Ricci G.; Foresta, Agyei (36’st Carissoni); Valente (36’st Biasci), Caccavallo (18′ st Bentivegna), Tavano (6’st Piscopo); Coralli (18′ st Maccarone). A disp.: Mazzini, Rollandi, Carissoni, Alari, Mobilio, Cardoselli, Pugliese, Biasci. All. Baldini.

Gol: 2′ st Tavano, 17′ st e 47′ st Santini, 24′ st Bentivegna, 29′ st Valente.

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina.

Ammoniti: Agyei, Agostinone, Gatto, Coralli, Bentivegna, Karkalis.