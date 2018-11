Locci: l’aborto si può evitare; Serra: scenderemo in piazza per difenderlo

Alessandria – L’Alessandria laica e liberale alza gli scudi contro la mozione presentata dal presidente del consiglio comunale Emanuele Locci di fratelli d’Italia (a destra nella foto in alto) e dalla primaria in pensione del reparto di Ostetricia nonché consigliere comunale Oria Trifoglio (nella foto a lato), per la prevenzione dell’aborto. Ad opporsi con forza a questa iniziativa ritenuta retrograda sarà il Movimento 5 Stelle pronto a “scendere in piazza per questa mozione che è un insulto alla libertà femminile, un’iniziativa retrograda che emula la recente misura approvata a Verona”, come si legge in una nota del movimento pentastellato. “Il documento – dice ai cronisti il consigliere grillino e già candidato sindaco Michelangelo Serra (in alto nella foto a sinistra) – mira a impegnare il Comune nell’elargizione di congrui finanziamenti a enti pro vita e a proclamare Alessandria ‘Città a favore della vita’. In poche parole – spiega Serra – hanno lo spudorato coraggio di chiedere all’amministrazione di mettere mano ai soldi dei cittadini per sostenere campagne antiabortiste. Non abbiamo paura di mettere in campo azioni forti e a scendere in piazza nel caso questo scempio fosse approvato; siamo pronti a unire le forze con le associazioni, i singoli cittadini e le realtà politiche, locali e regionali che hanno a cuore la difesa delle libertà individuali e non vogliono che la miopia di alcuni soggetti faccia sprofondare Alessandria indietro di 50 anni”. Netta la presa di posizione di alcune donne favorevoli all’aborto legale come Sonia Fogagnolo, candidata del Movimento 5 Stelle per la Regione, che dice: “Nel leggere la mozione, da donna, sono combattuta tra la rabbia e l’incredulità. Ritengo che ostacolarla ia un dovere”. Il movimento “Non una di meno” ha diramato un comunicato in cui si legge: “La notizia non è poi così sconcertante se si considera che Emanuele Locci è da sempre schierato in favore di politiche retrograde, discriminatorie e sessiste. E infatti è proprio lui il primo firmatario della mozione che ha un taglio falsamente positivo e non accenna mai in modo diretto alla volontà di ostacolare il ricorso all’aborto”. Sull’argomento è prevista un’assemblea alla Casa delle Donne prevista per martedì alle 20,30. Abbiamo sentito al telefono Emanuele Locci che ha rettificato le notizie apparse stamane su certi giornali (on line e cartacei), confermando che la sua mozione non è contro l’aborto ma per il rispetto della legge 194 che non prevede l’aborto come strumento di controllo delle nascite come purtroppo si è verificato nella stragrande maggioranza dei casi (sotto il testo integrale della mozione).