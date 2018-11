Un HSL Derthona non del tutto in palla supera il Cit Turin

Tortona (HSL Derthona 2 – Cit Turin Lde 0) Stefano Cortemilia – Un HSL che non si può certo definire brillante regola di misura il Cit Turin con un goal per tempo. La vittoria è comunque preziosa, se non altro, perché tutte le principali avversarie steccano e il divario in classifica cresce: + 6 sul San Mauro.

Al Coppi la giornata non è fredda e la partecipazione del pubblico è come sempre numerosa. I Leoni devono rinunciare in partenza a due dei giocatori più in forma da inizio stagione: da un lato Soumah (fermo almeno tre settimane per una distrazione muscolare) e il bomber nonché capocannoniere Giulio Merlano (che rientrerà con tutta probabilità domenica prossima).

Il primo sarà sostituito da Calvio che giocherà da interno con Palazzo, il secondo da Mutti.

La partita inizia con un HSL che gioca con un po’ di sufficienza, tanto che la prima occasione sarà della squadra ospite: un retropassaggio di Marelli verso De Carolis risulta troppo corto e costringe l’estremo difensore a chiudere su Manusia. Poco dopo, al minuto 12, la partita si sblocca: Controverso sbaglia il rinvio, Cirillo ribatte ma colpisce lo stinco di Mutti. Si produce una strana piroetta e la palla finisce in rete.

L’unica altra occasione per gli ospiti sarà il tiro di Gagliardi al 16’ ben parato da De Carolis.

Da qui a termine del primo tempo da segnalare le buone, anche se non sempre efficaci, sgroppate sulla fascia di Rizzo.

La ripresa inizia con una serie di sostituzioni (Controverso uscirà per infortunio e lascerà la porta a Mozher) che premiano di fatto la squadra tortonese: Calogero appena entrato al posto di Canepa, al minuto 72, fornisce l’assist vincente all’altro neo entrato, Mandirola (per Mutti), che raddoppia con un preciso destro che chiude di fatto i giochi.

Il Derthona domina ma non affonda ulteriormente il colpo ma portaa casa la vittoria n. 9 su 10 partite che gli consente di allungare la classifica con 6 punti di vantaggio sul San Mauro e ben 10 sulla terza la CBS.

(Nella foto, Gianni De Caro si trova tra Alessandro Cattelan e il bomber Giulio Merlano)

Hsl Derthona (4-3-3): De Carolis, Mazzaro, Roncati (76’ Cattaneo), Marelli, Magnè, Calvio (91’ Repetto), Palazzo, Rizzo (86’ Massimiliani), Mutti (66’ Mandirola), Russo, Canepa (dal 59’ Calogero). All: Pellegrini.

Cit Turin Lde: (4-4-2): Controverso (46’ Mozher), Neirotti, Baudino, Cirillo, Moncalvo, Cattaneo (71’ Canta), Moussi (51’ Salvador), Filip (93’ Sorrentino), Manusia, Sega, Gagliardi. All: A. Garau.

Gol: 12’p.t. Mutti, 27’ s.t. Calogero

Spettatori: 350 circa.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

Nella 10 a giornata del Campionato di Promozione, Girone D, si segnalano 2 vittorie interne, 3 esterne e 3 pareggi.

L’HSL pur non offrendo una delle migliori prestazione prosegue la scia di vittorie (la n. 9 su 10 partite) sconfiggendo 2-0 il Cit Turin Lde (goal 12’p.t. Mutti, 27’ s.t. Calogero) e sale a quota 28 punti.

Tutte le inseguitrici però non tengono il passo.

Il San Mauro non va oltre lo 0-0 sul difficile terreno del Trofarello e lascia di fatto altri due punti al Derthona (ore sono +6 in classifica).

Non ne approfitta nemmeno la CBS (18 punti) che con identico risultato chiude in parità la sfida con il Villafranca (16 punti).

Peggio ancora la Gaviese che viene battuta, un po’ a sorpresa (almeno sulla carta), al Pedemonte per 1-2 dalla Valenzana Mado e rimane a quota 17.

A tallonare la Gaviese (17 punti), a meno un punto, troviamo il redivivo Acqui che batte con un ottimo 0-3 in trasferta il Cenisia (alla terza sconfitta consecutiva).

In fondo alla classifica respira oltre alla Valenzana Mado (ancora però ultima a 8 punti in compagnia del San Giacomo Chieri che strappa un buon pareggio in quel di Arquata Scrivia), anche il Santa Rita che torna alla vittoria (la terza da inizio stagione) e sale a 9 punti raggiungendo Arquatese e Rapid Torino (abbattuto da un perentorio 1-5 del Mirafiori).

Classifica Marcatori:

10 Pivesso (Trofarello), Merlano (HSL)

8 Russo (HSL)

7 Balzano (CBS)

6 Trapani (Pro Villafranca), Spoto e Di Vanno (San Mauro).