Arrivano rinforzi per i carabinieri della provincia

Alessandria – Sono ventidue i nuovi Carabinieri, appena usciti dal 137° corso di formazione, che, da questa settimana, andranno ad aggiungersi nelle Compagnie di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

Per un anno i militari sono stati preparati e addestrati nelle cinque Scuole Allievi dislocate a Roma, Iglesias, Torino, Reggio Calabria e Campobasso.

Terminato il periodo di formazione ai primi di novembre, sei dei ventidue Carabinieri destinati alla provincia sono stati assegnati alla Compagnia di Alessandria, guidata dal Capitano Claudio Sanzò.

Il più giovane è Antonio Aprea, ha 18 anni, arriva da Napoli e presterà servizio alla stazione del quartiere Cristo. Gli altri sono Fabrizio Abbaticchio, 21 anni di Ancona, assegnato alla stazione di Castellazzo Bormida, Carmine De Filippo, ventiduenne originario di Salerno, da oggi in servizio a Valenza, Manuel Risi, 23 anni di Lecce, assegnato alla stazione Carabinieri di Bosco Marengo, Stefano Antonino Messina, 25 anni di Enna, da oggi in servizio a San Salvatore Monferrato e Giada Furgiuele, 22 anni di Cosenza, che presterà servizio alla stazione Carabinieri principale di Alessandria.

Oltre alla Compagnia del capoluogo, anche Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona potranno contare su giovani rinforzi.

Quattro Carabinieri saranno impiegati nei servizi territoriali e di prossimità nelle stazioni della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme sotto il comando del Capitano Ferdinando Angeletti e altrettanti rafforzeranno il personale della Compagnia di Casale, guidata dal Capitano Christian Tapparo.

Sei saranno al comando del Capitano Marzia La Piana nelle stazioni della Compagnia di Novi Ligure e altri due svolgeranno servizio nelle stazioni della Compagnia di Tortona, sotto la guida del Maggiore Carlo Giordano.

In tutto sono 224 i neopromossi Carabinieri che sono stati assegnati ai Comandi del Piemonte e della Valle d’Aosta e altri 36 sono andati a rafforzare le Stazioni Carabinieri Forestali del Piemonte.