Carige: per la salvezza altri 400 milioni dal Fondo Interbancario e da Mincione, Malacalza si sfila

Milano (Carlotta Scozzari di Business Insider) – Per mettere in sicurezza Banca Carige servono altri 400 milioni dopo l’aumento da 550 milioni di un anno fa. La cifra entrerà nelle casse dell’istituto di credito tramite una complessa operazione che passerà prima per l’emissione di un prestito subordinato e poi per un vero e proprio aumento di capitale. L’obbligazione, approvata il 12 novembre per un ammontare compreso tra 320 e 400 milioni dal consiglio di amministrazione guidato dal neo amministratore delegato Fabio Innocenzi e dal neo presidente Pietro Modiano, sarà emessa subito per colmare il deficit patrimoniale e rispondere alla richiesta della Bce di presentare un piano entro novembre che rimetta a posto i conti entro la fine dell’anno.

A sottoscriverla per 320 milioni saranno fondamentalmente le altre banche italiane tramite lo “Schema volontario di intervento del Fondo interbancario di garanzia”, mentre i restanti 80 milioni arriveranno da investitori privati, compresi eventuali azionisti. A riguardo, va detto che la famiglia Malacalza, prima socia al 27,56%, che pure indiscrezioni consideravano in procinto di sottoscrivere una parte dei bond, al momento non è della partita. Al contrario, il veicolo “Pop 12” del finanziere Raffaele Mincione, azionista al 5,4%, ha annunciato in una nota di aver comunicato all’istituto ligure “il proprio irrevocabile impegno per l’importo di 20 milioni di euro”.

“Malacalza – ha detto Modiano – non ha fatto che ribadire il sostegno alla banca ma di fronte alle scadenze che davamo all’investitore ha detto ‘per favore no, adesso no’. Ma senza che questo corrisponda a un disimpegno. La decisione dell’azionista è stata resa difficile da un impegno più consistente di quello previsto, dai tempi strettissimi e dalla complessità dell’operazione”, ha aggiunto Modiano spiegando anche che senza il supporto del Fondo interbancario i tassi di interesse che avrebbe dovuto garantire Carige sulle obbligazioni agli investitori sarebbero stati così elevati da rendere difficile la medesima operazione.

Il precedente ad Fiorentino, già consapevole di dovere emettere una obbligazione subordinata per rafforzare il patrimonio nei primi mesi dell’anno, aveva preventivato inizialmente un bond da 300-350 milioni ma poi la scorsa estate aveva abbassato l’asticella a 200 milioni perché il mercato non aveva mostrato sufficiente interesse. Ancora fino a pochi giorni indiscrezioni riferivano di un’emissione obbligazionaria da 200 milioni, ma, anche considerando il contesto mutato in peggio per il sistema bancario nel giro di pochi mesi, era chiaro che si dovesse alzare l’importo per rimettere i conti in ordine.

Sia Modiano sia Innocenzi, nella loro prima conferenza stampa, hanno insistito sulla pulizia dei conti che è appena stata effettuata. Insieme con l’allestimento della complessa operazione da 400 milioni per rafforzare il patrimonio, infatti, anche a seguito di una ispezione della Bce, è stata operata una “profonda revisione” del portafoglio crediti che ha portato alla contabilizzazione di rettifiche per 219,2 milioni di euro, con l’innalzamento della copertura media sui crediti deteriorati al 51,6%, facendo così emergere una perdita per i primi nove mesi del 2018 di 188,9 milioni.

Come visto, è stata prevista un’emissione obbligazionaria fino a 400 milioni, che tuttavia nel 2019 lascerà il posto a un aumento di capitale vero e proprio, per lo stesso importo: sarà così per l’istituto di credito ligure il quarto nel giro di appena sei anni. “I sottoscrittori dell’aumento di capitale – ha detto l’ad Innocenzi – a marzo assorbiranno il prestito subordinato”. Il bond, ha aggiunto l’ad, “sarà reso trasformabile in capitale all’assemblea di Carige del 21 dicembre”. In altri termini, l’intervento del Fondo interbancario, con la sottoscrizione dell’obbligazione subordinata, sarà temporaneo, in attesa che poi nel 2019 si concretizzi la ricapitalizzazione, operazione che consentirà alla banca di rimborsare i bond o di convertire gli stessi in azioni Carige.

Certo, essendo l’ennesimo aumento di capitale nel giro di pochi anni, il rischio che le adesioni degli investitori non siano elevate c’è. “Il Fondo interbancario – ha aggiunto Innocenzi – si è messo a servizio. Ora gli azionisti decideranno se esercitare o meno il diritto di opzione e assorbire i soldi dati dal fondo. Esiste la possibilità che il fondo diventi azionista di Carige se c’è il disimpegno di qualche azionista e non ci fosse il subentro di un altro soggetto”. Nel frattempo, Carige potrebbe avviare già nel 2019 “operativamente una aggregazione”, ha dichiarato Innocenzi. Se così fosse, i nuovi titoli in arrivo con l’aumento potrebbe sottoscriverli il nuovo compratore.