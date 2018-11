Dalla crisi di Milan e Inter ai telecronisti sportivi che sul calcio “ci azzeccano” poco

Mentre Gattuso rischia il posto al Milan, l’Inter crolla contro l’Atalanta. Le milanesi sono in crisi? Certamente in crisi sembrano essere i cronisti sportivi che di calcio capiscono poco. Tutto ciò mentre per la prossima Italia – Portogallo si prevede un incasso basso perché ci saranno… molti portoghesi allo stadio!

Una puntata di Bar Sport spumeggiante e molto divertente. Da non perdere.