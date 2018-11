Dopo il primo sequestro i carabinieri forestali hanno trovato altri 53 asini malati e denutriti vagare nei boschi

Bosio – Ancora un intervento dei carabinieri forestali coadiuvati dagli ispettori del servizio veterinario Asl di Alessandria nell’azienda agricola con sede tra Bosio, in provincia di Alessandria e Ceranesi in provincia di Genova, che fa seguito a quello effettuato il 6 novembre scorso durante il quale erano stati trovati dodici asini morti e altri ottanta in condizioni sanitarie ritenute “pessime”. Ieri, nello stesso allevamento, finanziato anche con fondi Ue, nel corso di un altro sopralluogo hanno trovato cinquantatré asini in gravi condizioni di salute, denutriti e abbandonati nei boschi dove vagavano senza una meta, costituendo anche un pericolo per i residenti e per la viabilità. Gli animali sono stati trasferiti in una stalla ad Acqui Terme. Altri otto sono, invece, stati trovati morti. Le prima volta i militari erano intervenuti in seguito ad un servizio andato in onda su “Striscia la notizia”, la nota trasmissione di Canale 5 per cui, in seguito al primo sopralluogo, erano stati denunciati i due soci dell’azienda agricola per malgoverno e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e inosservanza di un provvedimento in materia d’igiene.