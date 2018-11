Si parla con insistenza del nuovo ospedale ad Alessandria: ma serve davvero?

Alessandria (Andrea Rovere) – Peccato che nella nostra città, quando si parla di cambiamenti, si finisca troppo spesso per dover parlare di cambiamenti in peggio.

Uno su tutti, il Ponte Meier, opera faraonica (specie per quanto riguarda i tempi di realizzazione) costata un mare di quattrini (otto milioni di euro), e sorta sulle ceneri di quello che, oltre a starsene lì dai tempi di Napoleone, faceva da complemento alla più fortunata cittadella, scampata, almeno lei, alla furia devastatrice dei costruttori di macerie.

E adesso a chi tocca?

Stavolta l’agnello sacrificale potrebbe essere l’ospedale civile Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, che si dice non sarà toccato, ma forse traslocato a casa dei lupi.

È infatti proprio nelle vicinanze di Cantalupo che si pensa di collocare il nuovo polo avveniristico dell’ASL, da diverse centinaia di posti letto, intorno alla realizzazione del quale ruotano già diverse polemiche, specie relative al depotenziamento o addirittura alla possibile chiusura di altri presidi, come ad esempio quelli di Tortona e Novi Ligure.

Tutte ipotesi, per carità, ma certo vale la pena porsi qualche interrogativo e rifletterci un po’ su, poiché se qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato ma non si sbaglia mai, vero è che tale motto possa valere una volta di più nel caso del “mandrogno”, figura antropologica di particolare scaltrezza.

Ma non solo Cantalupo sembra essere candidata ad accogliere il gigantesco nosocomio, perché qualcuno avrebbe pensato di metterlo al centro del triangolo delimitato da Alessandria, Tortona e Novi, in piena Fraschetta. Cominciamo allora con la domanda più banale: ma il mega ospedale in Fraschetta, ci serve?

Da queste parti, qualche dubbio ce l’abbiamo. Anche perché la struttura dell’attuale ospedale civile è tutt’altro che fatiscente e, in una logica illuminata di ammodernamento, potrebbe addirittura estendersi fino ad inglobare parte dello stabile attiguo, che ospita ad oggi il centro di salute mentale e gli uffici di vari enti presumibilmente ricollocabili altrove senza particolari disagi per nessuno.

Non si capisce allora perché, con un ospedale in centro, espandibile e rammodernabile, ci si debba gettare a capofitto in un progetto che ne preveda uno nuovo di zecca (costosissimo) collocato per giunta in un’area decentrata come Cantalupo (qualcuno dice che il terreno sul quale sarebbe edificato è di un amico degli amici…) o come la Fraschetta.

Che ci si stia un poco confondendo con la naturale collocazione di carceri e cimiteri?

Questo non è dato saperlo.

Ma al di là dell’ironia, quel che invece si sa, è che la Fraschetta, oltre ad essere zona lontana dal centro cittadino, avendo già la falda acquifera irrimediabilmente inquinata, è assolutamente da preservare evitando fabbriche, capannoni o mega store, per lasciare boschi ed aree verdi valorizzabili in ben altro modo.

Tutto questo ci porta allora ad una seconda domanda: cui prodest?

Così come Alessandria, anche gli altri centri maggiori della provincia (Tortona, Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada) sono già dotati di un ospedale, ed in ognuno di questi casi non si tratta di stamberghe sulle quali non varrebbe la pena investire un centesimo.

Se invece di pensare all’ennesima “grande opera”, buona il più delle volte per arricchire i soliti noti senza nessun reale beneficio per la popolazione, si realizzasse magari un progetto votato all’ottimizzazione e al rinnovamento di strutture già esistenti, coordinandole al meglio fra loro e lasciando che la provincia resti coperta in modo adeguato da vari presidi ospedalieri, forse ne guadagnerebbero tanto le casse pubbliche quanto i cittadini in termini di praticità e soddisfazione.

Insomma, che si voglia rassicurare gli alessandrini circa l’implementazione del vecchio ospedale, masticando qualche frase di circostanza non appena si parla del destino di quelli degli altri centri urbani maggiori, è atteggiamento che può creare legittimo sospetto se al contempo si dichiara la volontà di realizzare un nuovo polo sanitario di grandi dimensioni, e per di più in un’area periferica da predisporre in toto all’insediamento di simile struttura.

Sarebbe dunque il caso si facesse un po’ di chiarezza circa la necessità di quest’opera, dei reali vantaggi che apporterebbe alla città e alla provincia, e soprattutto sull’entità dell’investimento economico previsto in relazione ai ritorni sul breve e medio periodo.