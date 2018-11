Stasera alle nove consiglio comunale aperto sulla Pernigotti

Novi Ligure – Ha sfondato quota 12.000 firme la petizione on line a sostegno della Pernigotti, la storica e ultrasecolare azienda dolciaria novese che rischia di essere trasferita definitivamente in Turchia per volere dei fratelli Toksoz, gli attuali proprietari, che la settimana scorsa hanno comunicato la decisione di fermare le attività a Novi.

Per giovedì prossimo 15 novembre alle 10 è stato convocato un tavolo al Mise per cercare di recuperare una situazione che coinvolge un centinaio di dipendenti e compromette l’immagine del polo dolciario novese.

Nel frattempo sono state molte le iniziative a sostegno dell’azienda novese e dei suoi lavoratori.

Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega, ha raggiunto la Turchia venerdì dove ha manifestato fuori dalla Toksoz per chiedere il rispetto del lavoro e della storia del marchio italiano Pernigotti.

Sabato a Novi è arrivato anche Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera, che ha parlato con i lavoratori e manifestato solidarietà.

In città anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle: la Senatrice Susy Matrisciano, l’Europarlamentare Tiziana Beghin, e il Consigliere comunale di Novi Ligure, Fabrizio Gallo.

Stasera alle 9 si terrà un consiglio comunale aperto al Museo dei Campionissimi per dare massima visibilità a una vicenda divenuta ormai emblematica per un intero Paese.