Grande partecipazione al consiglio comunale aperto per salvare la Pernigotti

Novi Ligure – Era un Museo dei Campionissimi davvero stracolmo quello che, ieri sera, è stato teatro del consiglio comunale aperto, convocato dal sindaco di Novi, Rocchino Muliere, in merito al futuro dell’azienda Pernigotti.

Presenti sindacati, lavoratori, rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici di tutti gli schieramenti ma soprattutto i cittadini novesi.

Dai cancelli della fabbrica, i dipendenti dell’azienda dolciaria hanno raggiunto il Museo dove li attendevano i lavoratori del supermercato Iperdì, prossimo anch’esso alla chiusura, arrivati con cartelli per ricordare che da quattro mesi ormai non prendono lo stipendio e non sanno che sarà del loro futuro.

Intanto la chiusura della Pernigotti sta portando le prime conseguenze: sette donne novesi, dipendenti di una cooperativa di Bologna che si occupava delle pulizie nello stabilimento, sono rimaste senza lavoro per la rescissione dell’appalto.

Ieri sera ad aprire il consiglio comunale è stato proprio il sindaco di Novi, Muliere, arrivato al Museo dei Campionissimi assieme al corteo dei lavoratori Pernigotti.

Il Primo Cittadino novese ha sottolineato che “nessuna speculazione edilizia sarà realizzata nell’area oggi occupata dello stabilimento, casomai qualcuno ci avesse messo gli occhi sopra. I fratelli Toksoz ci hanno rimesso dei soldi a causa della Pernigotti che è in perdita? Vendano allora marchio e fabbrica e lascino che sia il mondo imprenditoriale italiano ad assumersi l’onore di rilanciarli. Noi comunque non ci fermiamo, siamo pronti a organizzare una grande manifestazione che coinvolga tutta la città”.

Secondo quanto ricordato, nel corso del consiglio comunale, da Marco Malpassi, a nome delle segreterie provinciali di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, la Pernigotti era già in crisi con la vecchia direzione degli Averna. Poi le scelte di management della nuova proprietà turca non avrebbero fatto altro che peggiorare le cose con un passivo accumulato, in cinque anni, di ben cinquanta milioni di euro.

È stata poi richiesta, da parte dei sindacati, concretezza per i lavoratori della Pernigotti.

Secondo loro è, infatti, inaccettabile la decisione dell’azienda di avviare un anno di cassa integrazione per cessazione dell’attività.

“Chiediamo che la cassa integrazione sia estesa a due anni e che sia erogata per ristrutturazione aziendale – ha sottolineato Malpassi – così che nel frattempo si possa ragionare su una soluzione che non sia la chiusura della fabbrica.”

Oggi, martedì, Malpassi, assieme ai colleghi Enzo Medicina e Tiziano Crocco, accompagnati dalla rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento, andrà a colloquio con gli esponenti del consiglio della Regione Piemonte mentre nel pomeriggio i lavoratori della Pernigotti sfileranno per le vie di Novi e andranno davanti al percorso della Costituzione, in piazza Falcone e Borsellino, a leggere alcuni articoli che riguardano il lavoro per poi inviare il video al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Giovedì, infine, ci sarà l’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, ritenuto di basilare importanza per scardinare il progetto dei turchi.