Nuovo ribaltone in Tim: Genish silurato dal socio Elliott

Milano (Carlotta Scozzari di businessinsider.com) – Ennesimo ribaltone in Telecom Italia: con un consiglio di amministrazione a sorpresa riunitosi mentre il manager era in trasferta in Cina per approfondire le tematiche legate alla rete 5G, l’amministratore delegato Amos Genish (nella foto) è stato sfiduciato a maggioranza. Nel dettaglio, i dieci amministratori entrati in cda la scorsa primavera ed espressi del fondo Elliott hanno votato contro Genish, mentre a difenderlo sono stati i cinque consiglieri in quota Vivendi, il gruppo dei media francese che ha in mano la maggioranza relativa di azioni Tim.

Il gruppo d’oltralpe è così subito andato all’attacco: un suo portavoce ha infatti commentato che la sfiducia a Genish “è stata una mossa molto cinica e volutamente pianificata in segreto, per creare la massima destabilizzazione e influenzare i risultati di Tim. Denunciamo la destabilizzazione di questa decisione e il metodo vergognoso”. Telecom, dal canto suo, ha immediatamente replicato in una nota diffidando “il socio Vivendi dal diffondere ulteriori notizie false e fuorvianti, che hanno l’unico effetto di danneggiare la società e tutti i suoi azionisti formulando in proposito ogni più ampia riserva”.

In serata (sempre il 13 novembre) sono giunte anche le dichiarazioni dello stesso Genish, che, parlando in Cina con l’agenzia Reuters, si è detto vittima di “un putsch in stile sovietico”. Genish ha comunque manifestato l’intenzione di rimanere nel cda della società come consigliere “per difendere i diritti degli azionisti”. Per il manager israeliano, l’ambiente all’interno della compagnia telefonica è “disfunzionale”, con diverse persone che hanno fatto “una campagna contro” di lui “da mesi”.

Le tensioni tra i due principali azionisti Vivendi ed Elliott, che si erano già duramente scontrati all’assemblea di inizio anno, sono così riemerse in tutta la loro dirompenza, dopo la pace armata degli ultimi mesi. A questo punto, sembra sempre più realistico che i soci francesi chiedano la convocazione di un’assemblea dei soci per cercare di riprendere il controllo del consiglio di amministrazione del gruppo telefonico.

Nei giorni scorsi è nuovamente balzato agli onori delle cronache finanziarie e politiche il piano di separazione delle rete di Tim, che sembra avere la benedizione del governo in caso di unione con la società della fibra posseduta da Enel e Cdp (quest’ultima tra l’altro anche socia di Telecom), Open Fiber. Lo stesso Genish, tuttavia, il 12 novembre, quindi il giorno prima di essere silurato, aveva approvato il piano di una rete unica in fibra ma a patto che Tim potesse mantenerne il controllo. Che il socio Elliott e, chissà, forse anche il governo, non abbiano gradito queste precisazioni?

A ogni modo, l’uscita dell’ad dalla società è stata ufficializzata, in una nota diramata alle 9.29 del 13 novembre, a mercato aperto, dalla stessa Tim: “Il consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha revocato con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato tutte le deleghe conferite al consigliere Amos Genish e ha dato mandato al presidente di finalizzare ulteriori adempimenti in relazione al rapporto di lavoro in essere con lo stesso. In conformità al piano di successione degli amministratori esecutivi adottato da Tim, le deleghe revocate al consigliere Amos Genish sono state provvisoriamente assegnate al presidente del consiglio di amministrazione”, ossia Fulvio Conti.

“Il presidente del comitato nomine e remunerazione – prosegue la nota di Telecom – ha provveduto alla convocazione dello stesso comitato per gli adempimenti di sua competenza relativamente alla individuazione del nuovo amministratore delegato. È stata convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione per il giorno 18 novembre 2018 al fine di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore delegato”.