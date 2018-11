Oltre che a Fabrizio Longa, revocati gli arresti domiciliari anche a Dante Davio

Tortona – Dante Davio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, da ieri pomeriggio è tornato libero. Era agli arresti domiciliari da metà settembre, coinvolto nell’inchiesta aperta dalla magistratura milanese in seguito al fallimento della Italtrading (dichiarato il 26 ottobre 2017), società del Gruppo energetico italiano (Geifin) a sua volta fallito il 18 gennaio scorso. Tra gli indagati anche dirigenti di Libera Energia, uno dei più importanti operatori indipendenti di gas e luce, di cui Italtrading deteneva un congruo pacchetto di quote.

Le accuse contestate vanno dalla bancarotta documentale e patrimoniale per distrazione alle fatture false per 53 milioni.

Davio, in un recente e lungo interrogatorio, avrebbe fornito risposte puntuali ed esaustive al magistrato, per cui è stato rimesso in libertà.

Nella vicenda, tra i sette destinatari dei provvedimenti di arresti domiciliari, era rimasto coinvolto anche un altro tortonese, Fabrizio Longa, presidente del Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia, con sede a Rivalta, tornato libero già qualche settimana fa.