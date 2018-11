Quotazioni Petrolio: nuovo taglio delle stime Opec amplifica calo dei prezzi

Milano (Luca Fiore di Money.it) – Per il quarto mese consecutivo, l’Opec ha ridotto la view sulla domanda di petrolio nel 2019. Brent in affanno. Nuovo taglio delle stime da parte dell’Opec. L’organizzazione che raggruppa i produttori di greggio ha annunciato di aver ridotto, per la quarta volta consecutiva, la stima sulla crescita della domanda nel 2019.

L’anno prossimo le richieste globali di oro nero sono attese a 1,29 milioni di barili giornalieri, -70 mila rispetto alla view precedente. Lo scorso luglio il dato era pronosticato a 1,45 milioni di barili. Rivista invece al rialzo la stima sull’output dei Paesi non facenti parte del Cartello, in crescita di 120 mila a 2,23 milioni.

Surplus di offerta in aumento

“Nonostante il mercato petrolifero al momento abbia raggiunto un equilibrio, la stima sul 2019 per la crescita dell’offerta non-Opec segnala volumi maggiori destinati a sovraperformare l’espansione della domanda globale, provocando così un allargamento nell’eccesso di offerta sul mercato”, si legge nel resoconto mensile elaborato dall’organizzazione con sede a Vienna. Inoltre, “la recente revisione al ribasso della stima di crescita globale e le incertezze associate confermano la pressione crescente sulla domanda di petrolio”.

Non è solo il dato non-Opec a segnare incrementi: ad ottobre, secondo i dati contenuti nel resoconto, il greggio estratto dal Cartello è aumentato di 127 mila barili giornalieri a 32,9 milioni.

Si torna a parlare di misure per contenere l’offerta

In presenza di un’offerta crescente è tornata d’attualità l’ipotesi di misure di contenimento dell’offerta: ieri i prezzi sono tornati a salire dopo che il ministro saudita Khalid Al Falih ha paventato la possibilità di un taglio di mezzo milione dell’output del Paese (che, in sede Opec Plus, potrebbe diventare un milione).

La ripartenza delle quotazioni è stata bloccata da un tweet con cui Trump si è detto contrario a questa ipotesi. In questo momento un barile di Brent passa di mano a 67 dollari, 4,45 punti percentuali in meno rispetto a ieri.