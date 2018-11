Salvini mussoliniano: se all’Ue non piace la Manovra noi tireremo diritto

Roma (Ansa) – È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo sulla manovra, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per rispondere ai rilievi dell’Unione europea. Subito dopo ci sarà un Cdm. Alla riunione con il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sono presenti i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. È atteso a minuti il ministro dell’Economia Giovanni Tria, che è in arrivo da via XX Settembre. “Stiamo lavorando a una manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all’Europa va bene siamo contenti, sennò tiriamo dritto”. Lo dice Matteo Salvini al suo ingresso a Palazzo Chigi per il vertice di governo e il Cdm sulla legge di bilancio. Alla domanda se la manovra cambierà, Salvini risponde di no scuotendo la testa.