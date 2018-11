Sgominata una banda specializzata nel furto di grossi mezzi per movimento terra

Canelli – Sette misure cautelari di cui due in carcere, due ai domiciliari e tre obblighi di dimora nei confronti di soggetti italiani e albanesi ora accusati, in concorso, di furto, ricettazione e riciclaggio.

È il risultato dell’operazione “Digger”, fatta scattare dai carabinieri di Canelli alcuni mesi fa e che ha permesso di sgominare, al termine di una articolata indagine, una banda specializzata nel furto di grossi e costosissimi mezzi da lavoro.

L’indagine era partita da un furto di un caterpillar Cat 950K da un’azienda di Castagnole Lanze il 18 maggio scorso. Una ruspa da lavoro del valore di 200.000 euro poi trovata in un magazzino abbandonato a pochi chilometri da Alessandria, dalle parti di Spinetta Marengo.

Ed è proprio da questo furto che si sono messi in moto i militari per dare il via alle indagini.

Servendosi dei filmati delle telecamere di sicurezza installate nella zona del colpo, i carabinieri hanno ricostruito il percorso del mezzo pesante il cui spostamento era stato organizzato con una sorta di staffetta fra auto, un modo di intercettare eventuali posti di blocco visto che il mezzo, una volta ripulito e ripunzonato, doveva essere ceduto a un acquirente connivente.

Due i furti analoghi accertati, quello di Castagnole Lanze e quello di un caterpillar anch’esso Cat 950K recuperato sull’A7. Scoperto anche il furto di 150 litri di gasolio in un’azienda alle porte di Asti Ovest.

Una banda che, secondo quanto scoperto dai carabinieri, era organizzata davvero nel dettaglio: c’era, infatti, chi pianificava i colpi e rubava i mezzi per i quali c’era bisogno di guidatori competenti ed esperti, chi poi li ripuliva in capannoni “lavanderie”, li ripunzonava e forniva nuova documentazione e chi invece trattava con i compratori.

La banda avrebbe agito fra l’Astigiano dove, in un magazzino di Costigliole, avrebbe avuto la sede operativa, l’Alessandrino, il Torinese e il Cuneese anche se le indagini sono ancora in corso per capire se il gruppo possa essere legato ad altri furti simili.

In carcere sono finiti Gioacchino Catania, classe 1968 e Shera Liman, 43 anni, albanese di Villarperosa.

Ai domiciliari L.F, italiano classe ’70, e D.G. albanese di 42 anni. Tre italiani, invece, sono stati sottoposti ad obblighi di dimora e firma.

Stamane, nel corso delle perquisizioni, i carabinieri di Canelli hanno recuperato diverse radio ricetrasmittenti usate dal gruppo per tenersi in contatto durante i furti e gli spostamenti, uno skimmer usato per captare le frequenze dei carabinieri, un giubbotto antiproiettile, una carabina ad aria compressa, una pistola a tamburo a salve senza tappo rosso, arnesi da lavoro e alcuni cellulari.

Per tutti le accuse sono di furto, ricettazione e riciclaggio in concorso.