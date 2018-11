Agenzia spaziale italiana: chi sarà il successore di Battiston?

Milano (Gianluca Dotti di Wired) – Era la mattina di martedì 6 novembre quando Roberto Battiston, ormai ex numero uno dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), annunciava con un tweet che gli era appena stata comunicata la revoca dell’incarico di presidente, per decisione del titolare del Miur Marco Bussetti. Sono passati otto giorni e, mentre l’Asi resta priva di presidente e senza consiglio di amministrazione (era decaduto il 21 luglio scorso), di fatto non c’è alcuna novità politica o normativa da registrare.

La situazione è quanto mai incerta e l’assenza di notizie ufficiali – così come di indiscrezioni trapelate alla stampa – lascia supporre che la faccenda sia ancora bloccata. O, nell’ipotesi più pessimista, fa temere che passerà ancora parecchio tempo prima che l’ente di ricerca spaziale di bandiera abbia di nuovo una governance al completo, con tutto ciò che una condizione di ruoli vacanti protratta nel tempo potrebbe determinare in termini sia di immagine sia di competitività a livello internazionale.

Abituati all’idea che la politica potrebbe comunque seguire percorsi inediti e imprevedibili, proviamo a mettere in ordine alcuni degli scenari ritenuti più probabili, o quantomeno possibili, sulla base delle normative vigenti e delle dichiarazioni politiche dell’ultima settimana. La domanda a cui tentiamo di rispondere è, ovviamente: chi sarà il nuovo presidente dell’Asi?

Pasquale Preziosa

Generale in pensione e Capo di stato maggiore dell’Aeronautica tra il 2013 e il 2016, è un militare esperto di diritto aerospaziale. Il suo profilo ha iniziato a circolare subito dopo la notizia della cacciata di Battiston, e di fatto è l’unica persona di cui sia stato fatto nome (e cognome) parlando del futuro dell’Asi. Le voci su Preziosa pare siano arrivate direttamente da fonti vicine al Miur, e tra i motivi che lo renderebbero un candidato adatto ci sono sia meriti di carriera (è stato definito una persona “di altissimo profilo” che agirebbe “nell’interesse dell’ente”) sia questioni anagrafiche, poiché è nato nel 1953 ed è un pensionato, dunque non percepirebbe alcuno stipendio. L’idea di una presidenza di Preziosa, a costo zero, pare però non convincere il Movimento 5 Stelle, che invece ha auspicato la scelta di una figura più “scientifica” e meno “militare”, senza fare nomi. Non è stato detto, in ogni caso, in che modo Preziosa potrebbe essere formalmente posto a capo dell’Asi (l’ipotesi del commissariamento è raccontata più sotto).

Uno dei quattro candidati segreti pre-selezionati

La nomina del presidente dell’Asi non è, secondo l’attuale quadro normativo, una scelta completamente affidata al ministro dell’Istruzione e della ricerca. Come previsto dall’articolo 11 della legge 213 del 2009 (pdf) relativa al “riordino degli enti di ricerca di designazione governativa”, infatti, esiste un comitato di esperti incaricato di raccogliere le candidature alla presidenza e stilare una lista di 5 nomi papabili da sottoporre al ministro, tra i quali poi avviene la scelta finale. Il comitato che ora è in carica è stato nominato nel 2015 e confermato con un decreto ministeriale di un anno fa (10 novembre 2017): seppur vicino alla scadenza del proprio mandato, è ancora formalmente attivo.

Attualmente il comitato è composto da 5 membri: il neurobiologo Lamberto Maffei, vicepresidente dell’Accademia nazionale del Lincei a cui è affidato anche l’incarico di coordinatore del gruppo; Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern; Lucia Votano, dirigente di ricerca presso l’Istituto nazionale di fisica nucleare; Mauro Ferrari, direttore dell’Institute of Academic Medicine, e Aldo Sandulli, professore di Diritto amministrativo all’università di Napoli. In occasione della riconferma di Battiston per il secondo mandato, il comitato aveva raccolto le candidature presentate tra l’1 febbraio e il 5 marzo 2018 e le aveva analizzate fino 18 aprile, stabilendo una graduatoria dei candidati sulla base delle competenze scientifiche e dell’esperienza gestionale.

Secondo quanto è trapelato, Battiston era risultato primo tra i 5 nomi individuati dal lavoro della commissione, e questa scelta è stata a suo tempo ratificata dall’allora ministra Valeria Fedeli. Non sono noti, invece, gli altri quattro nomi della rosa. Qualora si volesse procedere nello stesso modo, dunque, la scelta più semplice e rapida da parte del Miur sarebbe di pescare un altro nome tra i quattro già selezionati (immaginando di non scegliere di nuovo Battiston: uno scenario quanto mai grottesco), ritenuti i più idonei tra coloro che hanno presentato la candidatura. Un’alternativa sarebbe quella di ripetere la procedura di candidatura e selezione, come ci si potrebbe aspettare dato che si è parlato di possibili vizi procedurali nell’iter di riconferma di Battiston. In questo caso occorrerebbero, visti i tempi tecnici, almeno due o tre mesi prima di arrivare a un nome definitivo.

Ancora più radicale, e lunga, sarebbe invece la strada di sciogliere l’attuale comitato di esperti e ripartire da zero con la nomina di commissari diversi. Ciò avrebbe senso immaginando, dunque, che si inseriscano nuovi candidati rispetto alla call di febbraio, oppure che il nuovo comitato valuti in modo diverso i curriculum e dunque stili una differente graduatoria di merito. Ciò sarebbe una conferma – se già non ne avessimo avute a sufficienza negli anni passati – che la dirigenza dell’Asi si è trasformata in una questione politica più che in un processo decisionale basato sul merito nella leadership scientifica.

Il commissario

Ipotesi alternativa e più brutale, ma con importanti precedenti proprio nella storia dell’Asi, è quella della nomina di un commissario straordinario che – temporaneamente – svolga anche le funzioni di presidente dell’agenzia. Dal 1988, da quando l’ente esiste, si contano già 5 commissari straordinari e un amministratore straordinario, di solito rimasti in carica per alcuni mesi. L’ultimo in ordine cronologico, Aldo Sandulli nel 2014, aveva preceduto proprio la nomina di Battiston. Se dunque la storia ci insegna che lo scenario del commissariamento resta tra i più probabili, va sottolineato che una simile procedura richiederebbe l’accertamento di una grave situazione interna, da un punto di vista amministrativo o per qualche altro motivo. A oggi, visti anche i motivi ufficiali della sospensione di Battiston, non è ben chiaro a che cosa ci si potrebbe attaccare per appellarsi alla gravità della situazione come motivo del commissariamento. E la nomina di un commissario, in ogni caso, richiederebbe un certo tempo tecnico per via delle procedure amministrative.

Roberto Battiston

Sì, proprio lui. Anche se ufficialmente l’ex presidente ha detto di non aver ancora deciso come muoversi, circolano voci sulla possibilità di un ricorso d’urgenza al Tar per contestare il decreto di revoca della presidenza stessa. Secondo alcuni giuristi, infatti, esisterebbero dei dubbi sulla costituzionalità del provvedimento, che si rifà all’articolo 6 della legge 145 del 2002 (legge Frattini). Le cariche che “possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al governo” comprendono infatti “organi equiparati degli enti pubblici”, “società controllate o partecipate dallo stato”, “agenzie” e “altri organismi comunque denominati […] dal governo o dai ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura”. Non è chiaro, tuttavia, se la legge Frattini possa essere applicata anche a un ente di ricerca come l’Asi, o se invece si sia trattato di un’estensione della norma oltre i limiti di legge.

Qualora, per qualsiasi motivo di natura giudiziaria, venisse invalidata la revoca a Battiston, la carica di presidente ritornerebbe valida e la sua presidenza potrebbe continuare fino al 2022, come stabilito al momento della riconferma dell’incarico lo scorso 7 maggio.