Contro la Caratese il Casale fra le mura amiche cerca una vittoria

Casale Monferrato – Dopo due trasferte consecutive, il Casale Fbc torna fra le mura amiche dello stadio “Natale Palli”. Alle 14,30, match valevole per la decima di andata del campionato di Serie D Girone A, i Nerostellati sfideranno la Folgore Caratese, compagine lombarda reduce dal successo con il Ligorna domenica scorsa ed in classifica attualmente a 12 punti, due sopra i monferrini.

Nelle file dei piemontesi mister Buglio dovrà fare a meno del portiere Fontana, sostituito da Consol, e dell’attaccante Cardini, al suo posto giocherà Testardi che affiancherà in attacco Cappai e Pavesi.