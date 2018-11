È pronta la nuova Mazda 3

da Automoto – Dopo il teaser pubblicato ad ottobre, la nuova generazione della Mazda 3 è stata fotografata sulle strade tedesche in versione hatchback. Il lancio di questo nuovo modello è previsto tra circa due settimane al Salone di Los Angeles e le linee che traspaiono dalla wrappatura mostrano che la Casa giapponese non ha abbandonato le favolose forme della Kai concept presentata lo scorso anno al Tokyo Motor Show. La nuova Mazda 3 sembra ereditare dalla concept lo stesso profilo frontale con una griglia più ampia e aggressiva rispetto al modello attualmente in commercio, il parabrezza invece, è più basso ed elegante. Al posteriore continuano a dominare le forme armoniose con i fanali più piccoli rispetto alla vecchia generazione e meglio integrati, in pieno stile Kodo design.

Nessuna indiscrezione in merito ai propulsori abbinati alla vettura: Mazda aveva mostrato la concept con il motore Skyactive-X, un motore termico equipaggiato con sistema di accensione per compressione che, grazie alla combinazione tra l’elevato rapporto di compressione e una combustione molto magra, garantisce una maggiore efficienza. Se invece Mazda non avrà pronto il propulsore per il lancio della vettura, sicuramente ripiegherà sulle versioni attualmente in commercio, per esempio i due 4 cilindri aspirati rispettivamente da 2.0 e 2.5 litri.