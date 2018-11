La “Marcia per l’acqua” a Sezzadio col Gabibbo

Sezzadio – Il popolo della Valle Bormida pronto, ancora una volta, a far sentire la propria voce per dire un secco “no” alla discarica di Sezzadio.

Sabato 17 novembre, con ospite d’eccezione il Gabibbo di Striscia la Notizia, è stata organizzata la “Marcia per l’Acqua”, cui prenderanno parte i Comitati di Base della Valle Bormida, gli agricoltori, i Comitati Sezzadio Ambiente e Vivere a Predosa, i No Terzo Valico, il gruppo di Gavonata e il gruppo provinciale di demA, Democrazia e Autonomia, il nuovo movimento politico fondato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Appuntamento alle 14. Il ritrovo è stato fissato in piazza della Libertà, a Sezzadio. Il corteo raggiungerà l’ingresso del cantiere, a Cascina Borio dove la Riccoboni Holding ha ormai, da più di un mese, dato il via ai lavori.

“Alla luce delle ultime novità, con l’inizio dei lavori, la cosa più giusta che abbiamo ritenuto di fare è dimostrare di nuovo la nostra contrarietà nei confronti di questa opera – hanno fatto sapere i Comitati Ambientali di Sezzadio – sono dalla nostra parte 32 sindaci, il presidente della Provincia, consiglieri regionali e alcuni parlamentari. Un progetto che sarebbe devastante, visto che si troverebbe sopra una falda acquifera che disseta 50.000 persone e verso la quale tante altre aree come il novese e il tortonese sono interessate. Sarebbe un disastro ambientale annunciato.”

Il prossimo 21 novembre sarà ad Acqui Terme il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che, a Palazzo Levi, sede del Comune acquese, incontrerà alle 10 i 32 sindaci firmatari della convenzione territoriale e una rappresentanza dei comitati per ascoltare le loro preoccupazioni al fine di individuare soluzioni alternative che possano porre fine ad una vicenda che si protrae dal 2011 e che ha visto impegnati i comitati ambientali e i cittadini della Valle Bormida.