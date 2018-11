Missione compiuta: il Casale torna alla vittoria

Casale Monferrato (Casale 2 – Folgore Caratese 0) – Ritorno alla vittoria per il Casale che mercoledì pomeriggio in casa contro la Folgore Caratese, decima di andata del campionato di serie D girone A, si è imposto per 2-0.

I Nerostellati sono tornati, dunque, ad accaparrarsi i tre punti che mancavano dalla prima giornata, dal match casalingo contro il Sestri Levante, grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Angelo Buglio e di Emanuele Testardi, quest’ultimo alla sua prima marcatura con la maglia dei monferrini.

Con questa vittoria i Nerostellati salgono a quota 13 punti, a metà classifica, assieme ad Arconatese e Fezzanese.

Nel prossimo impegno, domenica 18 novembre, la compagine allenata da mister Francesco Buglio farà visita al Savona.

Casale (4-3-3): Consol, Di Giovanni (30’st Todisco), Fabbri (20’st M’Hamsi), Sadouk (42’st Vecchierelli), Cintoi (30’st Villanova), Bettoni, Coccolo, Simone, Testardi (25’st Cappai), A.Buglio, Mazzucco. A disp.: Nikoci, Marinai, Petrillo, Fiore. All. F.Buglio.

Folgore Caratese (4-3-3): Rainero, Marconi (19’st Daynè), Monticone, Bianco, Drovetti, Perini (16’st Ciko) Moretti (19’st Gioè), Vingiano, Carbonaro (42’st Carrara), Conrotto (35’st Cacciatore), Gerevini. A disp.: Asnaghi, Sordillo, Hamidi, Derosa. All. Longo.

Gol: 18’pt Buglio, 33’pt Testardi.

Arbitro: Tesi di Lucca.

Guardalinee: Della Monica e Torraca di La Spezia.

Ammoniti: Di Giovanni, Moretti, Coccolo, Bettoni, Todisco.

Espulsi: Vingiano al 13’st.

Corner: 7-6.

Recuperi: 1+5.