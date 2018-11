S’è tolto la vita Antonio Marcolini 68 anni, padre dell’ex mister dei Grigi Michele Marcolini

Savona – Tragedia intorno alla mezzanotte di ieri sull’autostrada A10 in direzione Savona. A perdere la vita è stato Antonio Marcolini, 68 anni, padre di Michele ex giocatore di Serie A che la scorsa stagione è stato allenatore dell’Alessandria Calcio (nella foto a lato). Originario di Verona, Marcolini faceva parte di una famiglia di calciatori. Genero di Roberto Longoni centrocampista del Savona Calcio negli anni ’50 scomparso nel 2012 a 83 anni, era stato a sua volta attaccante di Savona e Cairese, ma anche di Bari e Alessandria nel 1975 e, successivamente, una volta appese le scarpe al chiodo, aveva intrapreso, come avrebbe fatto più tardi anche il figlio Michele, la carriera di allenatore. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Genova Sampierdarena accorsa sul posto, si è gettato volontariamente dal cavalcavia sull’autostrada prima della galleria Quattro Stagioni, nella zona del quartiere savonese Legino, dopodiché sarebbe stato investito da un Tir che transitava proprio in quel momento tra Albisola e Savona in direzione Francia. Immediato l’intervento sul posto da parte del personale medico del 118 e dei Vigili del Fuoco di Savona, ma per lui purtroppo non c’è stato più nulla da fare (nella foto il luogo della tragedia tra il cavalcavia e la galleria). Pare che Antonio Marcolini si fosse allontanato da casa già da diversi giorni e la famiglia, preoccupata perché non aveva più avuto sue notizie, ne aveva denunciato la scomparsa.