Mozione Locci: una polemica senza dibattito

Alessandria (a.r.) – Proseguono sempre più aspre le polemiche intorno alla mozione presentata recentemente da Emanuele Locci (presidente del consiglio comunale alessandrino e capogruppo di Alessandria Migliore), attraverso la quale si metterebbe in discussione la correttezza dell’applicazione della legge 194.

Ai microfoni di Alessandria Oggi è stato lo stesso esponente del centrodestra alessandrino a chiarire il perché la mozione non possa considerarsi orientata all’ipotesi di una futura abrogazione della legge che regola l’interruzione di gravidanza, bensì all’apertura di un dibattito circa la corretta applicazione di tale legge, la quale, sempre secondo Locci e i firmatari della mozione, sarebbe stata piegata in un senso molto preciso e trasformata così in una sorta di legittimazione dell’aborto quale misura contraccettiva post coitum.

Aprire un dibattito, dunque. Questo l’intendimento di fondo.

Cosa che però non sembra poter avvenire, poiché, alla legittima contrarietà di chi vede in questa mozione un possibile cavallo di Troia per andare a ledere i diritti acquisiti delle donne, non fa seguito l’intenzione a discuterne entrando nel merito di certe questioni.

Lo dimostrano in pieno i fatti di ieri sera, quando la contestazione del collettivo “Non Una di Meno” ha in sostanza impedito il regolare svolgimento della seduta del Consiglio Comunale; e lo dimostra parimenti l’atteggiamento tenuto da alcuni esponenti del PD e del M5S, i quali hanno invocato le dimissioni di Locci dal proprio incarico.

L’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa parla addirittura di “mozione immonda”, affermazione che non par denotare una grande predisposizione al dialogo e al confronto di idee.

E il punto è infatti proprio questo: è ancora possibile in Italia un reale confronto fra avversari politici?

A dare uno sguardo a molti giornali, ai programmi di approfondimento politico, nonché a quello spaccato di realtà rappresentato oggi dai social network, si direbbe di no.

L’autentico confronto di idee è ormai quasi inesistente, sostituito per lo più da accuse pretestuose, slogan, anatemi, e in generale dal repertorio di banalità propagandistiche a cui siamo purtroppo abituati, figlie di quegli irrigidimenti ideologici che fanno oggi da primario ostacolo allo sviluppo e all’applicazione del pensiero critico.

Siamo al punto in cui quello che fino a qualche decennio fa poteva dirsi un dibattito, si presenta ormai alla stregua della sceneggiatura di un albo della Marvel Comics: il Bene contro il Male.

E il Bene, ça va sans dire, sta sempre a sinistra, nel Verbo dei progressisti, che di fatto agiscono spesso e volentieri con la presunzione d’incarnare una verità che non può essere discussa ma soltanto accettata come tale.

Basterebbe andare a spulciare in rete qualche tribuna politica degli anni ’70 per accorgersi della differenza, quando il confronto di idee, anche duro, era la prassi, mentre oggi assistiamo ad una baraonda nella quale la sostanza dei contenuti è l’ultimo pensiero.

Se però una certa superficialità, di metodo così come di approccio, caratterizza la comunicazione in ambito politico ormai trasversalmente, non è possibile ignorare quanto la tendenza a legittimare la presunzione di certa sinistra sia diventata pressoché insopportabile.

Dai maggiori media agli ambienti culturali più in vista – egemonizzati ormai da lungo tempo dai sedicenti progressisti –, è tutto un proliferare d’infamanti stigmatizzazioni per il “dissidente” di turno. Non v’è giorno in cui qualcuno non gridi al fascista, al sessista, all’omofobo, al razzista eccetera. Senza tuttavia dimostrare di aver compreso neanche lontanamente le eventuali ragioni alla base di una certa proposta, opinione o qualsivoglia affermazione.

Al di là della mozione di Locci e compagni, i cui eventuali meriti o demeriti non sono qui in discussione e non interessano questo articolo, è dunque su di una distorsione percettiva indotta che ci si sta interrogando.

Se infatti il dibattito politico, dopo essere scaduto nell’attuale gazzarra fra strilloni sedicenti antifascisti e anticomunisti – che poco o nulla sembrano sapere tanto del fascismo quanto del comunismo –, degenera ulteriormente in un’irrealistica battaglia fra presunti buoni e presunti cattivi, ecco che allora lo spazio del confronto democratico risulterà del tutto azzerato. Perché diciamolo pure: quale straccio di democrazia potrebbe esistere in una società in cui si consentisse a determinati orientamenti politici e di pensiero di venire legittimati quali portatori di una verità assoluta? Quale possibilità di dibattito autentico si avrebbe stabilendo a prescindere l’esistenza di buoni e cattivi senza tuttavia entrare nel merito delle argomentazioni di ognuno?

Uno scenario distopico in stile orwelliano, in cui allinearsi al pensiero dominante diventerebbe l’unico modo di sfuggire all’ostracismo, al silenziamento preventivo e alla messa ai margini del discorso pubblico “ufficiale”.

Cosa che fra l’altro, se ci si riflette un attimo, sta in parte già avvenendo, con decine di intellettuali di grande valore che nonostante la loro intelligenza e preparazione non trovano case editrici disponibili a pubblicarne i libri, giornali pronti a recensirli, né tantomeno programmi televisivi e radiofonici interessati ad averli come ospiti.

E tutto questo mentre i maître à penser che fanno da cassa di risonanza a specifiche élite pontificano ogni giorno a reti praticamente unificate, spesso senza alcun contraddittorio.

Sorprende allora ancor di più vedere che alcune delle dimostrazioni di maggiore intolleranza vengano proprio da quella parte politica originariamente più sensibile ai concetti di democrazia e pluralismo, nel cui DNA sono iscritti valori e ideali evidentemente scoloriti tanto quanto il rosso delle camice di certi radical chic i quali, al cospetto di un Gramsci, di un Lukács, o financo di un Pasolini o di un Gaber, potrebbero solo ammutolire.

In sostanza, se Locci – a torto o a ragione – non può presentare una mozione intorno alla quale aprire un dibattito democratico, e al posto di questo si prende invece ad intimargli di dimettersi dal proprio incarico di presidente del consiglio comunale o addirittura ad insultarlo, significa che siamo su una brutta china.

E non solo per quanto concerne il venir meno di alcuni presupposti basilari di quella democrazia di cui tanti si riempiono la bocca salvo poi maledirla segretamente quando gli dice male, ma anche perché a continuare così si rischia di esacerbare gli animi al punto da scatenare reazioni di rigetto esplosive, incontrollabili, e presumibilmente nefaste per tutti.