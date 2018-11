Tra i partecipanti al rave party una decina di giovani con precedenti di polizia

Alessandria – Sono stati identificati dalla Polizia i partecipanti ad un rave party che si era tenuto al “Forte Guercio”, in via San Giovanni Bosco, lo scorso 3 novembre.

La mattina di domenica 4 novembre alcuni agenti sono intervenuti nella struttura dopo aver notato un consistente numero di macchine parcheggiate in zona. In seguito a successivi accertamenti, si era scoperto che la sera prima circa trecento giovani avevano organizzato un rave party non autorizzato.

Per evitare problemi di ordine pubblico e sicurezza, la Polizia non aveva sospeso l’iniziativa, ancora in corso, ma, nel corso di procedure di identificazione, ha denunciato in stato di libertà R.T. per aver violato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Milano.

Il Questore di Alessandria ha, poi, disposto l’emissione dei fogli di via obbligatorio a carico di dieci giovani, un minore, un rumeno e otto italiani, con precedenti di Polizia.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare gli organizzatori del rave party e per verificarne eventuali responsabilità amministrative e penali.