Da oggi il novese Luca Ubaldeschi è il nuovo direttore de Il Secolo XIX

(Red) – Come anticipato da questo giornale, il novese Luca Ubaldeschi, attuale vicedirettore vicario de La Stampa, è il nuovo direttore del Secolo XIX al posto di Massimo Righi che dopo due anni e mezzo lascia la direzione per motivi personali. L’editore de La Stampa e del Secolo XIX, il gruppo Gedi di cui è presidente onorario l’ingegner Carlo De Benedetti e presidente effettivo il figlio Marco De Benedetti, subentrato di recente nella proprietà de La Stampa e de Il Secolo XIX al Gruppo FCA (Fiat – Famiglia Agnelli), rende noto in un comunicato l’avvicendamento tra Righi e Ubaldeschi sul quale è caduta la scelta in quanto “ha esperienza e conoscenza necessarie per proseguire nel rafforzamento del giornale in questo momento storico molto difficile per Genova e la regione Liguria”. Massimo Righi resterà al Secolo XIX come opinionista ed editorialista.

Luca Ubaldeschi, nato a Novi Ligure 55 anni fa, s’è laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova nel 1985, è giornalista professionista iscritto all’Ordine del Piemonte dal 9 settembre 1987. Prima di essere nominato vice direttore de La Stampa, è stato caporedattore centrale e responsabile della redazione di Milano. È un ottimo giornalista che alle grandi doti professionali aggiunge quelle della signorilità, della pacatezza, della costante disponibilità e di una forte sensibilità. Nella carta stampata ha esordito scrivendo di cronaca e sport. Fra l’altro, è autore di un libro su Fausto Coppi. Modesto, dal 2014, è anche Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La redazione di Alessandria Oggi, nel congratularsi col dottor Ubaldeschi, formula i più sinceri auguri di buon lavoro.