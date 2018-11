Moncalvo: i giornalisti veri stanno scomparendo mentre Grillo ha piazzato un non giornalista come addetto stampa di Palazzo Chigi

La maggioranza dei giornalisti italiani non fanno i giornalisti ma gli addetti stampa del potere, pennivendoli pronti a tutto pur di non deludere i loro padroni. Ormai fare il giornalista non è difficile, basta dire di sì. Come dicono di sì le finte vergini del giornalismo italiano, molto ben pagate come ben pagato è Roberto Saviano che guadagna 13 milioni di euro all’anno. Ma per fortuna restano ancora dei cronisti veri che non hanno paura e raccontano quello che succede. Ma guadagnano molto, ma molto meno. Pazienza, la libertà e la dignità non hanno prezzo.