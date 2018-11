Gli inceneritori sono la preistoria, oggi i rifiuti secchi si polverizzano e quelli umidi (Forsu) diventano biometano

di Andrea Guenna – Sta a vedere che il governo rischia di cadere sui rifiuti. Infatti Di Maio e Salvini stanno litigando sul tema degli inceneritori in Campania, col professor Giuseppe Conte, presidente del consiglio, costretto per l’ennesima volta a tentare una mediazione essendo il garante del contratto. Ma stavolta, come ricorda correttamente Luigi Di Maio, “gli inceneritori non sono nel contratto” per cui il problema diventa politico e con la politica – per dirla col Belli – prima o poi “ce se sbatte sempre er grugno”. Domani si terrà un summit tra Conte, Di Maio e Salvini che si incontreranno a Caserta per la firma del protocollo d’intesa sulla Terra dei Fuochi, che è quell’area che si estende tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, dove sono stati interrati rifiuti tossici e speciali, e innescati molti roghi di rifiuti, con grave pregiudizio per la salute della popolazione locale. Si pensa addirittura (ma non è una novità perché l’aveva già fatto Berlusconi) di utilizzare l’esercito a presidio dei terreni indicati dalle prefetture dove i roghi tossici sono più frequenti. E mentre Di Maio annuncia una manifestazione di piazza a Caivano, a metà strada tra Caserta e la sua Pomigliano d’Arco, contro gli inceneritori, Salvini getta acqua sul e dice che alla fine un accordo si troverà.

Gli è che il problema non esisterebbe se solo i nostri politici studiassero un po’ invece di fare sempre propaganda.

Cerco di spiegarmi meglio.

Sappiamo che i rifiuti sono essenzialmente di due categorie: secchi e umidi. Quelli secchi possono essere trattati dal frantoio che li fa a pezzi; quelli umidi costituiscono la cosiddetta Forsu, ovvero la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano, che è il materiale derivante dalla raccolta differenziata dell’organico (altrimenti detto umido). Si tratta di residui di cibo o preparazioni alimentari e frazioni assimilabili, come carta per alimenti sporca di residui alimentari. È su questi ultimi che si è scatenata la polemica, soprattutto perché la Lega li vuole bruciare e il Movimento 5 Stelle no.

Ma allora come fare?

La soluzione c’è, e chi scrive si stupisce che non se ne parli. Per il rifiuto solido esistono delle macchine geniali, costruite e commercializzate principalmente dalla Mekanobr Technika di San Pietroburgo, che si chiamano Kid. Si tratta di frantoi vibroinerziali che sottopongono i rifiuti solidi a vibrazioni variabili fino a raggiungere il punto di rottura. È un po’ come mettere un grissino su un tamburo che si percuote per cui si imprime una vibrazione alla membrana. Dopo un po’ il grissino si polverizza. Coi vibroinerziali Kid si può arrivare perfino a polverizzare il diamante che è quanto di più duro esista in natura. Per quanto riguarda la Forsu invece esistono degli impianti che la trasformano in biogas o biometano che serve per fare andare i motori di auto, camion e tutti i veicoli alimentati a metano.

Facciamo un esempio banale: mentre col Kid si polverizza la gomma, che così si può rigenerare per farne di nuova, cogli impianti per la Forsu si genera biometano che è combustibile molto efficiente. Non si butterebbe via niente e si otterrebbe addirittura una grande quantità di energia pulita per i motori a scoppio.

Camorra permettendo, non ci vuole molto, basta una telefonata alla Mekanobr Technika di San Pietroburgo. Oltre tutto installando quei mulini vibroinerziali e avvalendosi degli impianti per la produzione di biometano, l’Italia sarebbe all’avanguardia in Europa – e forse nel mondo – nel trattamento dei rifiuti.

E magari da Bruxelles la pianterebbero lì, una buona volta, di farci le pulci.