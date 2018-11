Il Casale s’è desto e vince di nuovo

Savona (Savona 0 – Casale 1) – Seconda vittoria di seguito per il Casale. I Nerostellati, undicesima giornata di andata del campionato di serie D girone A, si sono imposti a Savona per 1-0 contro la terza forza del campionato e compiono così un importante passo avanti in classifica. Con questa vittoria, infatti, i monferrini si portano a quota 16 punti, a ridosso della zona playoff.

La cronaca.

Prima dell’inizio del match è osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonio Marcolini, ex giocatore del Savona e padre dell’allenatore Michele, recentemente scomparso.

Le due squadre cominciano la partita in maniera accorta, senza scoprirsi.

All’11’ il Casale guadagna il primo corner, ma non si rende pericoloso.

Al 17° conclusione senza grosse pretese di Piacentini, para Consol.

Nel Casale Simone non ce la fa e al 19’ lascia il posto a Vecchierelli.

Al 21’ palla da Piacentini a Miele, tiro dal limite, a lato.

Al 26’ il Savona resta in dieci per l’espulsione di Virdis che rifila una gomitata a Cintoi, dopo aver subito fallo.

Il Casale, grazie alla superiorità numerica, provano a fare il gioco.

Al 34’ angolo per il Casale ma Gallo resta ancora inoperoso.

Al 35’ è ammonito Vecchierelli. La partita, comunque, resta equilibrata.

Al 44’, sponda Savona, sgroppata di Tognoni che crea scompiglia nella difesa ospite, palla a Bacigalupo, tiro deviato in angolo. Dalla bandierina va Vittiglio, testa di Garbini e palla tra le braccia del portiere.

Dopo tre minuti di recupero si va al riposo ancora sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Casale si presenta con Pavesi al posto di Mazzucco.

Al 10’ il Casale passa in vantaggio: sugli sviluppi di un corner ci arriva Bettoni che di sinistro batte Gallo.

Il Savona non reagisce neanche più e l’unico episodio degno di nota è un tiro di Piacentini al 31’, parato senza problemi da Consol.

Finisce 1-0 per il Casale che, come detto in apertura, si porta a ridosso della zona playoff mentre il Savona resta sempre terzo ma ormai lontano dalle prime due Lecco e Sanremese.

Nel prossimo impegno, domenica 25 novembre, i Nerostellati riceveranno la visita della Fezzanese.

Savona (4-3-3): Gallo, Vittiglio (dal 23’ st Fenati), Grani (dal 33’ st Dell’Amico), Garbini (dal 40’ st Muzzi), Miele (dal 23’ st Corbier), Guarco, Tognoni, Cambiaso, Bacigalupo (dal 40’ st Aretuso), Piacentini, Virdis. A disp.: Berruti, Venneri, Boveri, Boilini. All.: Alessandro Grandoni.

Casale (4-3-3): Consol, Villanova, M’Hamsi, Simone (dal 18’ Vecchierelli), Cintoi, Bettoni, Coccolo, Sadouk (dal 40’ st Fabbri), Testardi (dal 26’ st Cappai), Buglio (dal 28’ st Todisco), Mazzucco (dal 1’ st Pavesi). A disp.: Ravetto, Di Giovanni, Marinai, Petrillo. All.: Francesco Buglio.

Arbitro: Baldelli di Reggio Emilia.

Gol: st 11’ Bettoni.

Ammoniti: Testardi, Vecchierelli, Bettoni (C); Guarco (S).

Espulsi: pt 26’ Virdis (S).

Recuperi: 2+5.