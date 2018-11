L’HSL Derthona vince la dura battaglia col Carrara

Carrara (U.S.D. Carrara 90 1 – HSL Derthona 2) Stefano Cortemiglia – Una dura e sofferta vittoria consente dell’HSL Derthona di Mr. Pellegrini di mantenere il primato in classifica.

Che la partita sia stata dura lo si capisce leggendo il taccuino degli ammoniti: 6 per l’HSL e 2 per i padroni dì casa.

A tentare di fare la partita è l’HSL che sviluppa trame di gioco da subito con Calvio e Rizzo sulle fasce e il supporto di Palazzo in mezzo al campo (ricordiamo l’assenza di Soumah).

Al minuto 11, dopo una punizione a due in area di rigore del Carrara ribattuta, Rizzo rimette in mezzo e Russo con una efficientissima sforbiciata, quasi in mezza rovesciata, insacca il goal del vantaggio. Il Carrara si affaccia in zona De Carolis al 23’ con una conclusione di Cervelli che finisce fuori.

Al 40’ Mandirola segna di testa su cross dalla destra di Canepa ma l’arbitro decreta posizione di fuorigioco.

Al 45’ HSl in superiorità numerica, Palazzo entra in area di rigore dalla fascia destra e serve un assist d’oro a Gigi Russo che, solo davanti al portiere, conclude debolmente, si fa ribattere la conclusione e spreca l’occasione più ghiotta per chiudere in anticipo il match.

Puntualmente, secondo la legge del calcio, al minuto 53 i padroni di casa pareggiano con il loro centravanti di sfondamento KanKam: Magnè commette un fallo da rigore sullo stesso numero nove che si presenta concentrato e batte De Carolis con un tiro a mezz’altezza che si insacca alla sinistra del portiere.

L’HSL si rituffa in avanti incontrando un coriaceo Carrara che stoppa le azioni con falli.

A seguito di un fallo poco fuori dell’area di rigore Calogero (da poco entrato per Canepa), prende il pallone e inventa un tiro a giro che scende poco prima della linea di porta e si insacca nell’angolo alla sinistra di Oliva.

È la perla che consente e suggella una vittoria molto sofferta per i Leoni bianconeri.

Per il Derthona si tratta della vittoria n. 10 su 11 partite che gli consente di mantenere la testa della classifica con 6 punti di vantaggio sul San Mauro.

Il prossimo turno (12a giornata) si disputerà domenica 18.11: l’HSL Derthona giocherà in casa, allo stadio Fausto Coppi, contro la CBS Calcio.

U.S.D. Carrara 90 (4-3-3): Oliva, Biseffi, Vecchio, Abalsamo (75’ Napolitano), D’Addetto, Paradiso, Borrello, Cervelli, Kankam (53’ Cazzolino), Granata, Pistone (74’ Giordano). All: S. Iodice.

HSL DERTHONA (4-3-3): De Carolis, Mazzaro (26’ Pagano), Calvio, Palazzo, Magnè, Marelli (dal 54’ Mutti), Rizzo (82’ Repetto), Mandirola (68’ Assolini), Russo, Canepa (dal 59’ Calogero). All: Pellegrini.

Gol: 11’ Russo (D), 3 s.t. KanKan (C. su rigore), 17 s.t. Calogero (D)

Ammoniti: Calvio, Canepa, Palazzo, Russo, Mutti, Calogero (D); KanKam, Borrrello (C).

Spettatori: 150 circa

Il Punto sul Campionato

Nella 11 a giornata del Campionato di Promozione, Girone D, si segnalano 4 vittorie interne, 4 esterne e 0 pareggi.

L’HSL prosegue la marcia in vetta alla classifica (vittoria n. 10 in 11 partite) sconfiggendo per 1-2 in trasferta il l’USD Carrara 90 (11’ Russo (D), 3 s.t. KanKan (C. su rigore), 17 s.t. Calogero (D).

Risultato che consente ai Tortonesi di mantenere la testa della classifica a più 6 sul San Mauro (31 punti contro 25) che, a fatica, strappa i tre punti battendo tra le mura di casa il Rapid Torino per 1-0.

Al terzo posto si insidia la CBS (prossimo avversario HSL) che batte per 2-0 il Santa Rita e raggiunge quota 21.

Conferma l’ottimo stato di forma in trasferta la Gaviese, che batte agevolmente per 0-4 il malcapitato Cit Turin (con identico risultato due settimane prima aveva abbattuto il Cenisia) e mantiene la quarta posizione in classifica a 20 punti.

Mantenendo così un punto di vantaggio sull’ottimo Acqui (che vince in casa 2-0 contro il Trofarello) e il Pro Villafranca (vittorioso per 0-1 in quel di Chieri, contro il San Giacomo).

Fanno importanti passi in avanti verso la salvezza l’Arquatese (12 punti) che vince per 1-2 contro il Mirafiori e la Valenzana Mado (11 punti), alla seconda vittoria di fila, per 1-0 contro il Cenisia (che perde la quarta partita consecutiva).

Classifica Marcatori

10 Pivesso (Trofarello), Merlano (HSL)

9 Russo (HSL)

8 Toni Vasta (Mirafiori)

7 Balzano (CBS), Di Vanno (San Mauro)

6 Trapani (Pro Villafranca), Spoto (San Mauro)