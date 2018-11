È un film di genere azione del 2018, diretto da Peter Berg, con Mark Wahlberg e Lauren Cohan. Uscita al cinema il 15 novembre 2018. Durata 94 minuti. Distribuito da Universal Pictures per Lucky Red.

Dopo Battleship, il regista Peter Berg dirige Red Zone – 22 Miglia di Fuoco, un’adrenalina spy story ricca di colpi d’azione.

Sono 22 le miglia che l’agente della CIA James Silva (Mark Wahlberg) deve percorrere per giungere in aeroporto. Siamo in Indonesia e Silva insieme alla sua squadra deve scortare e proteggere un informatore compromesso, Li Noor (la star delle arti marziali Iko Uwais), agente delle forze speciali in possesso di informazioni sensibili. Durante il lungo percorso dovrà scontrarsi con funzionari corrotti, signori della malavita e fuorilegge armati pronti a tutto.

* DATA USCITA: 15 novembre 2018

* GENERE: Azione

* ANNO: 2018

* REGIA: Peter Berg

* ATTORI: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Ronda Rousey, John Malkovich, Iko Uwais, Terry Kinney, David Garelik, Sala Baker, Poorna Jagannathan, Nikolai Nikolaeff, Carlo Alban, Natasha Goubskaya, Chae-rin Lee, Sam Medina

Megaplex Stardust Tortona

Dal 15 novembre

SALA 4

Da lunedì a venerdì 20:40 – 22:50

Sabato 17:40 – 20:40 – 22:50

Domenica 15:20 – 17:40 – 20:40 – 22:50

* PAESE: USA

* DURATA: 94 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures per Lucky Red