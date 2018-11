Un’Alessandria mediocre perde a Chiavari

Chiavari (Entella 3 – Alessandria 1) – Secondo tonfo consecutivo per l’Alessandria. I Grigi, dopo il ko interno con la Carrarese, perdono anche a Chiavari contro la Virtus Entella per 3-1 restando, così, a metà classifica con 12 punti.

In Liguria, dodicesima di andata del campionato di serie C girone A, i mandrogni erano dapprima passati in vantaggio con un gol di Gjura al 35’ del primo tempo ma sono stati, poi, agganciati e superati da una Virtus Entella maggiormente in palla.

Mister D’Agostino si è presentato in campo con l’ormai collaudato 3-5-2 con davanti De Luca e Santini le bocche da fuoco della compagine piemontese.

Buona la partenza degli ospiti con Santini che, al 2’, ruba palla e impegna seriamente Massolo dalla distanza.

Alla mezz’ora Belli salva tutto sul tiro a botta sicura di Badan, grigi ancora pericolosi.

Un minuto dopo la rete dei mandrogni: sugli sviluppi di una ripartenza, cross in area ligure e Gjura, di testa, ci va a botta sicura e insacca per l’1-0 dei Grigi.

Il primo tempo termina con il vantaggio dei piemontesi.

Nella ripresa nessun cambio nelle due formazioni e Virtus Entella che appare, però, decisamente più propositiva.

Tant’è che al quarto d’ora la formazione locale passa con la rete di Nizzetto, abile ad insaccare di testa su un’azione di contropiede.

L’Entella prende in mano le redini del match mentre l’Alessandria appare decisamente allo sbando quando all’84’ quando i padroni di casa passano in vantaggio grazie allo splendido diagonale al volo di Caturano che non lascia scampo a Cucchietti.

Quattro minuti dopo l’Entella mette al sicuro il match grazie alla rete ancora di Caturano che, a tu per tu con Cucchietti, non sbaglia.

Dopo di recupero il triplice fischio: i Grigi restano a quota 12 e adesso il cammino in campionato dell’undici allenato da mister D’Agostino si fa più difficile.

Mercole5’ dì 21 novembre, turno infrasettimanale del campionato di serie C girone A, l’Alessandria andrà a giocare a Vercelli contro la Pro, decisamente un impegno non facile se i mandrogni vorranno cercare di riavere un po’ di ossigeno in classifica.

Virtus Entella (4-3-3): Massolo, Belli, Mota Carvalho (dal 23’ st Carurano), Di Paola (dal 23’ st Ardizzone), Nizzetto (dal 48’ st Petrovic), Currarino (dal 23’ st Adorjan), Benedetti, Pellizzer, Diaw, Eramo,Germoni. A disposizione: Paroni, Cleur, Zigrossi, Crialese, Caturano, Icardi, Ardizzone, Petrovic, Baroni, Adorjan, Alves De Lima, De Rigo. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Alessandria (3-5-2): Cucchietti, Agostinone, Santini, Gatto, De Luca (dal 43’ st Talamo), Sartore, Gjura, Badan (dal 45’ pt Fissore), Bellazzini (dal 43’ st Maltese) , Gazzi, Prestia (dal 27’ st Delvino). A disposizione: Pop, Sessa, Zogkos, Delvino, Scatolini, Gerace, Sbampato, Fissore, Talamo, Cottarelli, Rocco. Allenatore: Gaetano D’Agostino. Arbitro: Zingarelli di Siena.

Gol: pt 35’ Gjura; st 15’ Nizzetto, 39’ e 43’ Caturano.

Ammoniti: Fissore (A), Eramo (V), Gazzi (A), Mota Carvalho (A), Cucchietti (A).

Recuperi: 0+5.