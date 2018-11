È un film di genere thriller, drammatico del 2018, diretto da Steve McQueen, con Elizabeth Debicki e Colin Farrell. Uscita al cinema il 15 novembre 2018. Durata 128 minuti. Distribuito da 20th Century Fox Italia.

Widows Eredità Criminale, il film diretto da Steve McQueen, è la storia di quattro donne che non hanno nulla in comunque, eccetto un debito lasciato loro dalle attività criminali dei loro defunti mariti.

Ambientato a Chicago, in un periodo gravido di tumulti e tensioni, vede Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) e Belle(Cynthia Erivo) prendere il loro destino nelle loro mani e cospirare assieme per forgiare il futuro secondo il loro volere. Nel cast anche Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, Lukas Haas e Brian Tyree Henry.

GENERE: Thriller, Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Steve McQueen

ATTORI: Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Jon Bernthal, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, Carrie Coon, Garret Dillahunt, Lukas Haas, Jacki Weaver, Brian Tyree Henry, Kevin J. O’Connor, Manuel Garcia-Rulfo, Michael Harney, Cynthia Erivo, Molly Kunz

Megaplex Stardust Tortona

Dal 15 novembre

SALA 6

Da lunedì a venerdì 20:10 – 22:50

Sabato 17:30 – 20:10 – 22:50

Domenica 15:00 – 17:30 – 20:10 – 22:50