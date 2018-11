Eccellenza: il Calcio Derthona torna a vincere

Alessandria – Nel campionato di Eccellenza girone B, undicesima di andata, sorride il Calcio Derthona.

La compagine tortonese ha battuto, in casa, l’Albese per 2-0 compiendo, così, un bel salto in avanti in ottica classifica. I bianconeri, con questi tre punti, salgono al terzo posto a quota 21.

Pari per il Castellazzo. I biancoverdi, al “Comunale”, hanno impattato per 1-1 contro il Pinerolo. Il punto ottenuto ha fatto sì, comunque, che l’undici alessandrino si sia, al momento, tolto dalla zona playout della classifica.

In Promozione, girone D, undicesima di andata, vittoria, non senza qualche difficoltà, per l’Hsl Derthona.

I bianconeri si sono imposti sul terreno del Carrara per 2-1 mantenendo saldamente la testa della classifica, attualmente a quota 31 punti.

Bene, comunque, anche tutte le altre alessandrine: l’Acqui ha battuto in casa per 2-0 il Trofarello, Gaviese e Arquatese hanno battuto fuori casa, rispettivamente, Cit Turin e Mirafiori mentre la Valenzana Mado ha battuto, in casa, il Cenisia.

In Prima Categoria girone G, undicesima di andata, sorpasso dell’Asca, in cima alla classifica, ai danni dell’Ovadese Silvanese.

I gialloblu alessandrini hanno battuto 2-1 il Libarna ed hanno superato l’Ovadese, fermata sull’1-1 in casa del Tassarolo.

Le altre gare disputate: Canottieri Alessandria – San Giuliano 2-2, Castelnuovo Belbo – Castelnovese Castelnuovo 4-0, Felizzano – Luese 2-1, Savoia – Pozzolese 1-2, Spartak San Damiano – Fulvius 1-3, rinviata Calliano – Monferrato.

In Seconda Categoria Girone I, decima di andata, vittoria per la Viguzzolese, 2-1 sul terreno del Caresana.

I tre punti mantengono i tortonesi sempre al secondo posto, due punti dietro la prima in classifica Don Bosco Asti che ha nettamente battuto il Don Bosco Alessandria per 4-1.

Gli altri match: Buttiglierese – Valfenera 2-2, Fortitudo – Cisterna d’Asti 1-0, Mezzaluna – Casalnoceto 2-5, Quargnento – Molinese 2-2, Solero – Pizzeria Muchacha 1-2.

Nel girone L, decima di andata, la capolista Sexadium è stata fermata in casa della Capriatese per 4-2. Una sconfitta che mantiene, comunque, gli acquesi sempre primi in classifica a quota 23.

Pari per la Novese. I Biancocelesti hanno impattato, al “Girardengo”, per 1-1 contro Mornese mantenendo, comunque, la quarta posizione in classifica a quota 17 punti.

Le altre gare: Cassano – Casalcermelli 2-2, Cassine – Spinetta Marengo 2-2, Garbagna – G3 Real Novi 2-4, Frugarolese – Vignolese 1-2, Pro Molare – Deportivo Acqui 3-2.

In Terza Categoria, nona giornata, infine, sconfitta per la capolista Ovada che in casa contro il Villaromagnano ha perso per 3-2. Sospesa la sfida Audax Orione San Bernardino – Boschese.

Le altre sfide giocate: Lerma – Valmilana 5-3, Sardigliano – Tiger Novi 3-0, Sale – Stazzano 2-0, Serravallese – San Giuliano Vecchio 1-2 e Sporting 2015 – Aurora 1-2.