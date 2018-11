La mappa di inceneritori e termovalorizzatori in Italia

di Marta Musso (Wired) – “Roba vintage”, un po’ come le vecchie cabine telefoniche a gettoni. Così il vicepremier Luigi Di Maio ha definito gli inceneritori. Una definizione che però non ha fatto altro che riaccendere le tensioni sulla questione della gestione dei rifiuti tra il Movimento 5 stelle e la Lega: “I rifiuti ovunque significano ricchezza, energia e acqua calda“, ha replicato il vicepremier Matteo Salvini. “A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete da arrampicata, altrove sono musei. Se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia. Non voglio un Paese che torna indietro”. Ma cosa sono esattamente gli inceneritori e quali sono le differenze con i termovalorizzatori? E quanto e dove sono diffusi nel nostro paese?

Gli inceneritori sono impianti utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti, per lo più di quelli solidi urbani e quelli speciali. Impianti (ormai vecchi) che attraverso un processo di combustione ad alta temperatura (l’incenerimento, appunto) oltre a bruciare i rifiuti, danno come prodotti finali grandi emissioni gassose composte da diossine, furani, pm10, pm2,5, ceneri e polveri.

I termovalorizzatori, invece, sono inceneritori di seconda generazione che oltre a bruciare i rifiuti secondo le Best Availabl e Techniques sono in grado, durante la combustione, di recuperare il calore sviluppato e utilizzarlo per produrre vapore, successivamente impiegato per la produzione di energia elettrica o come vettore di calore (teleriscaldamento). Tuttavia, questi impianti provvisti di tecnologie per il recupero del calore vengono comunemente indicati col nome di inceneritori di rifiuti con recupero energetico, o più semplicemente inceneritori o appunto termovalorizzatori.

Stando alle stime dell’Ispra, oggi ci sono circa una quarantina di impianti che bruciano rifiuti distribuiti non uniformemente nel territorio italiano. Infatti, il 63% di questi è collocato nelle regioni settentrionali. Per esempio, la Lombardia ne ha 13, l’Emilia Romagna 8, il Veneto 2 e uno ciascuno per il Piemonte, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Al centro Italia, invece, ce ne sono 8, tra Toscana (5) e Lazio (3). Al Sud, infine, ce ne sono 7, dove sia la Sicilia che l’Abruzzo sono tra le poche regioni che non ne hanno neanche uno.

I rifiuti urbani inceneriti, sempre secondo i dati del rapporto 2017 dell’Ispra, sono stati complessivamente 5,4 milioni di tonnellate. Il 69% di questi sono stati bruciati al Nord, e a seguire il 12% al Centro e il 19% al Sud Italia.

Inoltre, l’analisi dei dati mostra che tutti gli impianti recuperano energia: 28 impianti hanno trattato circa 3,8 milioni di tonnellate di rifiuti ed effettuato il solo recupero energetico elettrico, pari a quasi 2,9 milioni di Mwh di energia elettrica; il 13 impianti, invece, sono dotati di cicli cogenerativi (ovvero di recupero sia di energia che di calore) e hanno incenerito oltre 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti con un recupero di energia termica di circa 2,2 milioni di Mwh e di energia elettrica di quasi 1,7 milioni Mwh. “Inoltre”, si legge nel rapporto Ispra, “il recupero dell’energia elettrica nel periodo 2006-2016, è passato da quasi 2,9 milioni di Mwh, prodotta nel 2006, a oltre 4,5 milioni di Mwh nel 2016”.

Ma quali sono i rischi per la salute e per l’ambiente? Secondo il progetto Moniter, il più recente e completo studio che ha esaminato gli effetti degli inceneritori dell’Emilia Romagna, è emerso che il livello di inquinanti nelle emissioni erano al di sotto delle concentrazioni massime ammesse. Tuttavia, dallo studio è emerso un aumento delle nascite pretermine, ma nessuna associazione con mortalità o incidenza di tumori.