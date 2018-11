Pallacanestro: Novipiù domina e torna a vincere

Casale Monferrato – Ritorno al sorriso per la Novipiù Casale. Domenica, al Palaferraris, i rossoblu allenati da coach Mattia Ferrari si sono 96-82 contro Capo d’Orlando Basket nella sfida valida per l’8° giornata del campionato di basket serie A2 Ovest.

Gara sempre in mano del roster monferrino che ha saputo ben tenere testa ai tentativi di rimonta dei siciliani.

In doppia cifra Tinsley, a quota 13, Musso a 14, Denegri 20, Martinoni 10 e Pinkins, miglior marcatore a quota 23.

Con questa vittoria i piemontesi salgono a quota dieci punti in classifica, al terzo posto in coabitazione con Agrigento.

La cronaca della partita tratta dal sito della Junior Casale.

Partenza contratta per entrambe le formazioni che sbattono ripetutamente sul ferro: è Capo d’Orlando la prima a trovare il canestro per mano di Bellan, mentre a rimbalzo sono i rossoblu a svettare. Martinoni firma i primi due punti casalesi e Denegri lo segue a ruota con una tripla (5-2); Laganà e Triche non ci stanno e vanno subito a segno, ma dall’altra parte ci pensa Pinkins a infiammare la retina dai 6.75 metri. Sull’8-8 i rossoblu tentano il primo allungo con Martinoni e Denegri e coach Sodini chiama subito timeout: Bruttini realizza il 12-10 mentre la Junior trova ancora punti con Pikins. Ora le due retine si muovono a ripetizione e Casale preme sull’acceleratore con Tinsley che firma il 21-12; l’Orlandina non ci sta e va ancora a segno con Bruttini, ma non ha fatto i conti con Pinkins che ha le mani infuocate e continua a muovere la retina rossoblu. Triche ci prova dalla linea della carità (2/2) e il quarto termina 24-16.

Cesana e Triche danno il via al secondo quarto, con la Novipiù che tiene la marcia ingranata dal quarto precedente e in un amen si porta sul 34-18 con le giocate di Pinkins, Tinsley e Valentini, e la Benfapp ricorre subito al timeout; al rientro Cesana e Bruttini si rispondono a vicenda, mentre Martinoni trova punti da sotto le plance. Parks prova a scuotere con una tripla (38-23) e poco dopo con un gioco da tre punti, e coach Ferrari richiama i suoi in panchina; Martinoni non si fa attendere e Cesana realizza il 42-29. La Novipiù alza ulteriormente la difesa e Musso ne approfitta per insaccare dall’arco: Bruttini realizza dalla media, ma dall’altra parte c’è già Tinsley. L’Orlandina accorcia ulteriormente con la tripla di Triche, ma la risposta della Junior anche questa volta non tarda ad arrivare: è Tinsley a chiudere il quarto 51-37.

Il terzo periodo vede in apertura i canestri di Parks e Laganà, mentre per la Novipiù ci pensa Pinkins a muovere la retina rossoblu, infiammando il PalaFerraris e siglando il 57-46; il ritmo si alza e Denegri trova il canestro dall’area mentre dall’altra parte Parks risponde dalla linea della carità. Tinsley trova un altro canestro dalla lunga distanza imitato da Pinkinse coach Sodini ferma il gioco sul 65-50; al rientro è ancora la Junior ad andare a segno con Cesana chirurgico dalla lunetta (2/2), mentre Parks e Musso non sbagliano dall’arco. Lucarelli e Parks portano punti a gioco fermo, ma Valentini risponde dalla media (72-60). Ora sono gli ospiti a premere sull’acceleratore per ricucire il gap e dopo il canestro di Bruttini coach Ferrari chiama prontamente timeout: la Novipiù è in difficoltà, con l’Orlandina che continua ad andare in lunetta (72-66). Musso scuote i suoi con una tripla chiudendo il quarto 75-66.

Sono Musso e Triche ad inaugurare l’ultimo periodo di gioco, con i rossoblu che difendono a tutto campo: Triche si carica sulle spalle, ma Pinkins non è da meno. L’Orlandina accorcia ancora le distanze (79-72) ma il gioco da tre punti di Denegri ridà fiato ai rossoblu: Laganà non sbaglia dalla media ma è ancora Denegri a siglare, dai 6.75 metri, l’85-74 che porta la Benfapp al timeout. La Novipiù non si ferma più e arriva il nuovo canestro di Pinkins, ma in lunetta c’è ancora Parks (2/2) che prova a tenere i suoi in corsa: il ferro respinge il tiro di Valentini ed è nuovamente Parks ad approfittarne, mentre Denegri continua a macinare canestri. Triche e Bruttini trovano canestri importanti dalla media, ma Tinsley trova altri punti e la partita finisce con la vittoria rossoblu 96-82.